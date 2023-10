Augusto Fernández pénalisé pour avoir gêné Fabio Quartararo

Augusto Fernández sera sanctionné pour la course principale à Phillip Island. Les commissaires de course ont jugé le pilote Tech3 coupable d'avoir gêné Fabio Quartararo à la fin des Essais, lors du dernier tour rapide du Français, en "roulant lentement sur la trajectoire et en perturbant un autre pilote", ce qui a "directement affecté son passage en Q2".

Cette infraction étant la première de l'année pour Fernández, il sera pénalisé de trois places sur la grille de départ. L'infraction ne concerne que la course principale, qui n'aura pas lieu dimanche mais samedi, le programme ayant été modifié en raison du fort risque de pluie et surtout de vent. Fernández ne sera pas sanctionné pour la course sprint, désormais prévue dimanche, si les conditions permettent son déroulement.

L'Espagnol a pleinement reconnu sa responsabilité dans l'incident. "Je n'ai pas d'excuses, je ne l'ai pas vu", a confié Fernández, qui s'était pourtant retourné juste avant de revenir sur la trajectoire.

Quartararo, 17e de la séance et contraint de passer par la Q1, a de son côté manifesté son agacement sur le moment mais a estimé que l'incident ne lui a pas coûté une place dans le top 10. "C'est sûr que j'aurais amélioré un peu mais peut-être d'un dixième", a estimé le Champion du monde 2021, déplorant surtout les performances de sa Yamaha : "On est à une seconde donc c'est le problème."