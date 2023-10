Changement de programme en Australie : la course avancée à samedi

La menace d'une forte dégradation de la météo pour la journée de dimanche a mené à une réaction rapide des instances dirigeantes du MotoGP. Le Grand Prix d'Australie, 16e des 20 manches de la saison, voit son programme modifié afin de profiter au maximum d'une journée de samedi qui s'annonce encore suffisamment clémente pour garantir la bonne tenue de l'activité en piste.

La course principale de Phillip Island n'aura donc pas lieu dimanche, mais sera avancée à samedi. Elle prendra la place de la course sprint avec un départ donné à 15h10 heure locale, soit 6h10 en France. De cette façon, le maximum de points possible sera validé avec la distance maximale qui aurait dû être parcourue dimanche, soit 27 tours.

Prévue quant à elle sur 13 tours et avec la moitié des points en jeu, la course sprint bascule à dimanche 14h heure locale (5h en France), à condition qu'elle puisse avoir lieu. Car après le beau temps de ce début de week-end, la météo va peu à peu se dégrader samedi et devrait devenir tout bonnement exécrable dimanche.

Les prévisions annoncent non seulement de la pluie, mais surtout beaucoup de vent avec des rafales dépassant les 80 km/h. Sur cette piste située en bord de mer, le vent pose souvent des difficultés en déséquilibrant les motos, mais une telle force rendrait le pilotage trop dangereux.

Se basant sur des "prévisions météorologiques défavorables", les organisateurs indiquent : "Cette décision a été prise de manière proactive afin de garantir le meilleur show, et le plus sûr possible, pour tous les concurrents et les fans présents à Phillip Island ce week-end."

Une conférence de presse s'est tenue dans la foulée à Phillip Island, afin de préciser la situation. "Cela fait plusieurs jours que les prévisions sont assez mauvaises pour dimanche, mais nous avons souhaité attendre jusqu'à aujourd'hui car les conditions sont assez changeantes ici", a expliqué Carlos Ezpeleta, directeur sportif pour Dorna Sports, rappelant que le vent avait déjà poussé à interrompre les qualifications de 2019 au drapeau rouge.

"Les prévisions que nous avons sont très similaires à celles d'il y a quatre ans. La sécurité est toujours le facteur le plus important pour les pilotes, ainsi que pour les fans et toutes les personnes concernées. Après une réunion avec les équipes, la décision unanime a été prise d'intervertir la course principale et le sprint, en conservant plus ou moins les mêmes horaires."

Les changements annoncés concernent la catégorie MotoGP uniquement, ce qui laisse donc une menace sur les courses des catégories Moto2 et Moto3, toujours prévues pour dimanche à ce stade.

Le programme du GP d'Australie MotoGP

Samedi 21 octobre Essais Libres 2 1h10 - 1h40 Qualifications 1h50 - 2h30 Course 6h10 Dimanche 22 octobre Warm-up 0h40 - 0h50 Course sprint 5h

"Bien entendu, nous réagirons à la météo de dimanche", a ajouté Carlos Ezpeleta, confirmant qu'une journée complète reste prévue en l'état pour dimanche, avec le warm-up MotoGP, suivi par les courses des catégories Moto3 et Moto2 puis le sprint MotoGP, mais à condition que la météo le permette. "Si nous devons nous arrêter, nous nous arrêterons, comme nous le faisons toujours pour des raisons de sécurité."

Cette décision fait suite à la tenue de la première journée d'essais, avec une séance de l'après-midi visant à désigner les dix pilotes qualifiés d'office pour la phase finale des qualifications de samedi. Brad Binder s'y est montré le plus rapide et Jorge Martín ainsi que Marco Bezzecchi sont entrés dans le top 10 salvateur. En revanche, le leader du championnat Pecco Bagnaia n'a obtenu que le 11e temps et devra donc disputer la Q1, sans certitude de pouvoir accéder aux quatre premières lignes de la grille de départ par la suite.

"Je pense que c'est un changement intelligent. On vient ici pour courir", a commenté Aleix Espargaró à l'issue de la première journée d'essais. Il ne s'agissait cependant pas d'un avis unanime, à en croire le point de vue exprimé par Marc Márquez, qui aurait préféré attendre de voir l'évolution de la situation avant qu'une décision soit prise : "Je ne suis pas d'accord. Aujourd'hui, c'est devenu très à la mode d'anticiper ce genre de choses, mais je préfère attendre de voir."

Avec Oriol Puigdemont