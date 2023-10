Essais - KTM s'offre un doublé, Bagnaia et Quartararo en Q1

La deuxième séance d'essais du GP d'Australie était aussi la plus attendue du jour, puisque c'est elle qui allait désigner les dix pilotes directement qualifiés pour la Q2, qui aura lieu samedi. Or, dans les enchaînements techniques du circuit de Phillip Island, toujours baigné de soleil, certains ont eu bien du mal à trouver la réussite, et notamment le leader du championnat...

Quelques jours après sa prestation remarquée et émouvante en Indonésie, Fabio Di Giannantonio a une nouvelle fois fait parler de lui pour les bonnes raisons en étant le premier à rouler en 1'29 dans les premières minutes de cette séance d'une heure. Le pilote italien n'a toutefois pas tenu les rênes très longtemps, car Brad Binder n'a pas tardé à prendre la tête du classement, avec un chrono de 1'29"365 qui allait longtemps rester la référence à battre.

Durant la première partie de ces essais, Marco Bezzecchi s'est installé à la deuxième position, sa Ducati cassant un groupe de KTM puisqu'il devançait Jack Miller et Pol Espargaró. Le leader de ce matin, Jorge Martín, était alors cinquième, se tenant dans un mouchoir de poche avec les pilotes Gresini, Álex Márquez devant Di Giannantonio.

La première chute de l'après-midi est revenue à Marc Marquez, qui était 11e quand il a perdu l'avant à basse vitesse dans le virage 10. Sa tentative de rester sur ses roues s'est soldée par sa moto s'arrêtant sur la piste, avant qu'il la redresse pour repartir à la poussette avec l'aide des commissaires, sans plus de conséquences.

Peu avant la mi-séance, Maverick Viñales s'est lancé dans une vraie petite séance de qualifs à lui seul avec un enchaînement de tours qui a affiché sa capacité à marteler d'excellents chronos. Le pilote Aprilia s'est ainsi propulsé au deuxième rang, d'abord à 0"054 de Binder avant de gagner un petit millième de plus quelques instants plus tard.

On approchait du dernier tiers de ces essais lorsque Di Giannantonio, équipé d'un pneu arrière medium et non tendre, s'est porté dans le même dixième que Binder et Viñales. Un temps troisième, il a poursuivi son effort pour reprendre brièvement la tête. Brièvement seulement, car Johann Zarco a très vite fait mieux en bouclant, dans le sillage de Binder, un tour en 1'29"266 qui a fait de lui le nouveau leader à 20 minutes du drapeau à damier.

Efforts vains pour Bagnaia

Si certaines Ducati figuraient en très bonne position, d'autres devaient encore se contenter d'un second rôle à ce stade, et notamment celle de Pecco Bagnaia, seulement 16e à un quart d'heure de la conclusion. L'approche de la dernière partie de la séance avait en revanche donné des ailes à certains, à l'instar d'Augusto Fernández, déjà auteur d'une excellente première séance ce matin, et de Fabio Quartararo, tous deux passés devant Bezzecchi au classement provisoire.

Lire aussi : MotoGP La météo pourrait compliquer le week-end à Phillip Island

Aleix Espargaró occupait la 12e place quand il a réalisé un premier time attack très réussi qui a fait de lui le nouveau leader, avec un premier chrono en 1'28. Quelques instants plus tard, son coéquipier faisait encore mieux, puis c'est Di Giannantonio qui passait à son tour sous la barre des 1'29 pour prendre la troisième place à Augusto Fernández, également lancé dans une bonne série.

Ce n'était que le début d'une série d'attaques qui allait constamment modifier la hiérarchie dans les minutes suivantes. On a alors vu Jorge Martín passer en tête à son tour passé, alors qu'il manquait encore plus de dix minutes.

Son rival au championnat Pecco Bagnaia n'avait cessé de glisser et se trouvait alors en 20e position. Au pied du mur, le champion en titre a fait son entrée dans le top 10. Mais il n'était pas le seul à chercher à sauver sa place : Bezzecchi et Miller étaient toujours bloqués sur leur chrono de début de séance et figuraient au-delà des 15 premières places, lorsqu'ils ont lancé ensemble leur attaque et retrouvé ce top 10 que tout le monde visait désormais.

Quand les machines sont repassées une dernière fois au stand avant un ultime time attack, Bagnaia, mais aussi Quartararo et Bezzecchi avaient été repoussés en dehors du top 10. Marc Márquez, en revanche, avait réussi à y retrouver une place pour quelques instants. Une nouvelle fois piégé au virage 10 dans les dernières minutes, le pilote Repsol Honda allait encore sortir de la zone de qualification, cette fois définitivement.

Le classement a été complètement rebattu avec les derniers tours. Viñales a d'abord repris les commandes, puis Binder a mis tout le monde d'accord avec plus de deux dixièmes et demi de marge et un tour bouclé sous la barre des 1'28. Personne ne ferait mieux par la suite.

Bagnaia et Martín ont bouclé l'un de leur dernier tour roue dans roue, le champion en titre en position de lièvre et aidant l'Espagnol à se porter au troisième rang alors que lui-même restait dangereusement très loin du top 10. Revenu à la 11e place juste avant le drapeau à damier, l'Italien a finalement manqué le coche et ne s'est pas lancé dans le dernier tour qui lui était consenti.

Comme la semaine dernière, voici donc Pecco Bagnaia hors du top 10, obligé de disputer la Q1 samedi matin. Il y retrouvera Fabio Quartararo, qui a pour sa part a été gêné par Augusto Fernández dans les derniers instants et n'a pu aller chercher l'amélioration qu'il visait : le Français en termine à la 17e place.

Les tout derniers instants de la séance ont finalement primé KTM, car après le meilleur temps de Brad Binder, Jack Miller a trouvé l'ouverture pour se porter au deuxième rang. Maverick Viñales a conservé une belle troisième place, devant Jorge Martín. Pol Espargaró a replacé sa KTM brandée GasGas dans le top 5, suivi par un trio de Ducati : celles de Marco Bezzecchi, Fabio Di Giannantonio et d'Enea Bastianini, ce dernier qui avait passé une grande partie de la séance parmi les dernières positions. Aleix Espargaró et Johann Zarco ont décroché les derniers tickets pour l'accès direct à la Q2.

Les pilotes MotoGP seront de retour en piste samedi matin pour leurs derniers essais libres, avant les qualifications qui établiront la grille de départ des deux courses du week-end. Dans la foulée, le départ du sprint sera donné à 15h heure locale, soit 6h en France.

VOIR AUSSI - Le programme du GP d'Australie MotoGP 2023

GP d'Australie MotoGP - Essais