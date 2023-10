Bagnaia agacé par les pilotes cherchant une roue : "C'est inacceptable"

C'est un sujet qui l'a toujours agacé, et Pecco Bagnaia l'a remis sur le tapis à l'issue des premiers essais du Grand Prix d'Australie. Le trafic observé en piste et surtout la tendance de certains pilotes à ralentir sur la trajectoire rapide afin de se laisser rattraper par une moto rapide, capable de leur servir de lièvre, est aux yeux du champion en titre un comportement inacceptable en MotoGP.

Pour boucler le tour qui l'a momentanément fait apparaître dans le top 10 des essais servant de pré-qualifications à Phillip Island, à dix minutes de la fin de la séance, Bagnaia était seul. En revanche, les cinq dernières minutes de ces essais, durant lesquelles tout s'est joué avec un classement totalement remanié par les ultimes tours, le pilote Ducati s'est trouvé beaucoup moins isolé.

Lorsqu'il a regardé derrière lui avant de se lancer, il a pu voir les deux pilotes Repsol, ainsi que Jorge Martín et Álex Márquez installés dans son sillage immédiat. Et ce n'était que quelques exemples des pilotes observés au ralenti durant les minutes décisives de cette séance.

"Dans ma première tentative, j'étais seul, je crois. Dans ma deuxième tentative, j'étais le dernier du groupe, mais j'ai vu quelque chose comme dix pilotes, c'était comme en Moto3", a-t-il déploré. "Pour moi, ça n'est pas acceptable. On est en MotoGP et on doit donner l'exemple aux autres. Voir non pas un, ni deux, mais dix pilotes rouler lentement au milieu de la trajectoire, à la recherche d'une aspiration, pour moi c'est inacceptable."

"Et puis, comme toujours, je me suis retrouvé premier du groupe avec tout le monde derrière. Je préfère toujours attaquer devant, n'avoir personne devant moi. Parfois c'est bien, parfois non, mais même si j'avais ralenti davantage, tout le monde m'aurait dépassé, donc la seule solution était d'attaquer", a poursuivi Pecco Bagnaia, sans noter de changement particulier sur ce point dû au fait qu'il serait devenu la référence après son titre.

"Évidemment quand vous êtes rapide, tout le monde cherche à prendre votre roue, et puis ils savent que je suis un pilote qui continue à pousser quoi qu'il arrive. Je m'en suis toujours foutu de savoir qui j'avais derrière et je les ai même souvent battus alors qu'ils étaient dans mon aspiration. Je pense que ça n'a pas tellement changé", a-t-il donc souligné en référence à son statut de champion, "par contre le MotoGP est en train de changer."

"Voir comme aujourd'hui plus de dix pilotes à l'arrêt au milieu de la trajectoire pour attendre une aspiration dont ils n'ont pas besoin… Pour moi, ça n'est pas juste. On casse tellement les pieds à la Commission de sécurité au sujet des pilotes Moto3, et après on est les premiers à le faire, alors ça ne va pas."

Augusto Fernández a été pénalisé après cette séance, jugé responsable d'avoir gêné Fabio Quartararo alors que le pilote Yamaha était lancé dans son dernier time attack. L'Espagnol écope de trois places de pénalité sur la grille de départ.