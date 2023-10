Pecco Bagnaia s'offre un second BMW M Award consécutif

Pecco Bagnaia a signé son deuxième plus mauvais résultat de la saison en qualifications au GP de Thaïlande, n'ayant fait moins bien que sa sixième position sur la grille de départ que quand il s'est classé au 13e rang à Mandalika, mais cela ne l'a pas empêché d'assurer sa victoire au BMW M Award pour la deuxième année consécutive.

Mis en place en 2003, cette récompense est un véritable championnat des qualifications avec le même barème que dans les courses principales, une pole rapportant 25 points. Bagnaia a profité de sa constance au premier plan le samedi cette année puisqu'il s'est qualifié 13 fois en première ligne en 17 occasions. Ce succès lui permet de remporter une BMW XM Label Red, modèle le plus puissant de la marque, qui pourrait devenir un cadeau embarrassant puisque Ducati appartient à un concurrent direct, Audi.

Avec 76 points d'avance sur Jorge Martín, auteur de la pole ce samedi à Buriram, Bagnaia ne peut plus être rattrapé avec encore trois séances de qualifications à disputer cette année. Le trio de tête est le même que celui du championnat puisque Marco Bezzecchi occupe la troisième place, devant Luca Marini. Derrière ce quatuor de pilotes Ducati, on retrouve les représentants de l'équipe Aprilia officielle, Aleix Espargaró et Maverick Viñales.

Fabio Quartararo, vainqueur du BMW M Award en 2020 et 2021, paie le niveau actuel de la Yamaha et n'est que 12e du classement. Il est devancé de deux positions par Marc Márquez, absent de trois séances de qualifications cette année mais auteur de la première pole de l'année à Portimão.

Si Martín ne peut plus revenir sur Bagnaia dans ce championnat, il a encore ses chances pour le "Tissot Pole of poles Award" qui récompense le pilote qui signe le plus de poles dans la saison. Bagnaia en compte pour le moment six et son rival quatre, une de plus que Bezzecchi. Quant au titre mondial, la course est ouverte puisque Bagnaia n'a que 27 points d'avance au championnat alors qu'il en reste 148 à prendre avant la course sprint.

Palmarès BMW M Award en MotoGP

Saison Pilote Moto 2023 Pecco Bagnaia Ducati 2022 Pecco Bagnaia Ducati 2021 Fabio Quartararo Yamaha 2020 Fabio Quartararo Yamaha 2019 Marc Márquez Honda 2018 Marc Márquez Honda 2017 Marc Márquez Honda 2016 Marc Márquez Honda 2015 Marc Márquez Honda 2014 Marc Márquez Honda 2013 Marc Márquez Honda 2012 Jorge Lorenzo Yamaha 2011 Casey Stoner Honda 2010 Jorge Lorenzo Yamaha 2009 Valentino Rossi Yamaha 2008 Casey Stoner Ducati 2007 Valentino Rossi Yamaha 2006 Nicky Hayden Honda 2005 Sete Gibernau Honda 2004 Valentino Rossi Yamaha 2003 Valentino Rossi Honda