Bagnaia veut faire parler son expérience et "attaquer" face à Martín

Après avoir vu Jorge Martín fondre sur lui et même brièvement prendre la tête du championnat après le sprint du GP d'Indonésie, Pecco Bagnaia a fait le plein de points et a repoussé son rival à 27 unités. Avec encore quatre week-ends de compétition, le pilote Ducati ne juge pas cette avance suffisante pour se permettre de la gérer et va continuer à viser les meilleurs résultats possibles, à commencer par le GP de Thaïlande ce week-end.

"Sincèrement, je dois attaquer en ce moment", a estimé Bagnaia en conférence de presse ce jeudi. "Il y a 37 points tous les week-ends donc on ne peut pas penser au championnat. Je veux continuer à faire ce que je fais, attaquer tout le week-end pour me sentir bien et faire une bonne course, mais ce n'est pas encore le moment d'être plus calme et de penser au championnat. On pourra y songer après le Qatar, on verra clairement la situation au championnat après le Qatar."

Pour Davide Tardozzi, il reste également trop de points en jeu pour envisager de gérer l'avance acquise après le podium de Phillip Island. "Je pense que Pecco a fait un travail fantastique mais pas suffisant", a estimé le patron de l'équipe Ducati officielle. "À quatre courses de la fin, il sera très important de maintenir une bonne attitude mentale. Je pense que le mental sera la clé en fin de saison."

"Il a fait quelques erreurs mais il a montré qu'il avait grandi, il sait pourquoi il a fait ces erreurs", a ajouté Tardozzi. "Il en a fait quatre, parce que la cinquième n'était pas de sa faute selon moi, en France. Je pense qu'il a mieux conscience de lui-même, il a confiance en lui et en ses capacités. Sa relation avec son ingénieur de course est très étroite et je pense que c'est l'un des éléments clés de ce qu'il montre entre le samedi et le dimanche. Je pense qu'il a prouvé qu'il pouvait changer de mentalité, d'attitude et de vitesse d'un jour à l'autre. C'est le signe des champions."

Le mental a pourtant plusieurs fois semblé être la faiblesse de Bagnaia, avec plusieurs chutes quand il menait en 2021 et 2022, et encore quelques-unes très coûteuses cette année, notamment à Austin et en Inde. L'Italien a cependant fait preuve de sa force de caractère en s'imposant depuis la 13e place sur la grille en Indonésie puis en doublant Martín dans le dernier tour en Australie, alors que le pilote Pramac a longtemps paru intouchable. Il est déterminé à continuer à creuser l'écart.

"J'ai perdu beaucoup de points avec de nombreuses erreurs que j'ai faites, j'ai aussi eu de la malchance mais j'ai perdu des points", a estimé Bagnaia. "Dans les deux derniers week-ends, j'ai pu faire un très bon travail en course et creuser l'écart, mais 27 points, ce n'est pas suffisant pour se défendre. Je sais très bien à quel point ce sera dur en arrivant à Valence mais c'est possible."

Davide Tardozzi voit Pecco Bagnaia plus fort que jamais

Pour Tardozzi, Bagnaia a également l'avantage de l'expérience, grâce au titre conquis l'an dernier, même si la situation est inversée : "C'était un peu différent l'an dernier, il était le chasseur derrière Fabio [Quartararo]. En tout cas, je pense que l'expérience de l'an dernier aide. Il l'a prouvé en gérant les deux dernières courses alors qu'il avait un peu de mal le vendredi et le samedi. Finalement il a été très performant le dimanche."

On a retrouvé beaucoup de sensations dans les deux dernières courses et on a toujours été très rapides et performants en course. Je pense qu'on est plus en forme.

Bagnaia estime de son côté être devenu un pilote plus complet et plus performant cette saison, et en particulier dans les dernières courses : "Je me sens fort, vraiment, vraiment fort, plus que l'an dernier. Plus rapide, c'est vraiment important, mais je pense qu'on est plus en forme. La situation est différente parce que l'an dernier, j'essayais de reprendre des points à chaque fois. l'an dernier ici, on a eu un très bon week-end, on a réussi à reprendre 16 points à Fabio parce qu'il a eu une course très difficile."

"Cette année, on est plus forts. Je me sens bien avec mon équipe, avec ma moto. On a retrouvé beaucoup de sensations dans les deux dernières courses et on a toujours été très rapides et performants en course. Je pense qu'on est plus en forme."

Bagnaia doit aussi composer avec l'étiquette du pilote officiel, programmé pour le titre, ce qui est moins le cas de Martín dans une équipe satellite. Le Madrilène en a joué pendant plusieurs semaines, assurant que la pression n'était pas de son côté, mais Tardozzi ne doute pas de la capacité de Bagnaia à gérer cet aspect.

"On sait que quand on est dans une équipe d'usine, le seul objectif est de remporter le championnat. Je pense que Jorge est quand même un pilote rapide, il a un contrat directement avec Ducati. Il a moins de pression mais je pense que son attitude n'est pas d'être deuxième. Ce que Pecco a dit est vrai, il y a plus de pression dans l'équipe d'usine mais il arrive à la gérer, on lui fait confiance et on pense qu'il pourra gérer ça."

Pecco Bagnaia n'hésite ainsi pas à faire part de sa confiance pour les prochaines manches à disputer, selon lui plus favorables à son pilotage que les dernières pistes visitées : "Je suis content d'être ici parce que c'est un circuit où j'ai toujours été performant. On sort du Japon, Mandalika et l'Australie, des pistes où je n'ai jamais été très rapide sur un tour. J'ai fait un bon travail à chaque fois mais j'ai toujours eu du mal, et on va sur des pistes que j'aime beaucoup. Ici, il y a de gros freinages et des virages longs, et l'an dernier j'étais très performant donc je suis très content d'être là."

"Jorge et Bezz étaient très performants l'an dernier ici, en Malaisie aussi", a néanmoins rappelé le champion en titre. "On verra si on pourra avoir un avantage au niveau des sensations. Je suis assez sûr que cette piste va beaucoup m'aider par rapport à Phillip Island mais on verra. C'est toujours difficile de pronostiquer un week-end. Le premier objectif sera de ne pas être en Q1 donc on verra."