Bagnaia sur une bonne lancée et "très confiant" pour les derniers GP

En mettant désormais 37 points en jeu chaque week-end pour les vainqueurs, cette saison MotoGP ouvrait la voie à un possible couronnement tardif. À un mois du tomber de rideau, et alors qu'il reste encore quatre Grands Prix à disputer, force est de constater que la tendance qui s'est dessinée fait surtout ressortir un duel, mais ne fait que timidement pencher la balance en faveur d'un pilote plutôt que l'autre.

Chaque petit pas réalisé construit néanmoins le capital de celui qui se rapproche du sacre. Et aujourd'hui, c'est Pecco Bagnaia qui a l'avantage. Dépassé de sept points après le sprint en Indonésie, le porteur du numéro 1 a su profiter des erreurs de Jorge Martín lors des deux courses longues qui ont suivi, à Mandalika puis à Phillip Island, pour finalement quitter l'Australie avec 27 unités d'avance.

"On peut considérer que ce week-end a été positif. On s'est beaucoup battus pendant la course et on termine le week-end avec 27 points d'avance alors que la semaine dernière on était sept points derrière. On est donc en bonne voie", s'est félicité Bagnaia auprès du site officiel du MotoGP dimanche.

Entre la course principale de Barcelone et la course sprint de Mandalika, une tendance nouvelle et très forte s'était écrite en faveur de Martín (134 points) face à Bagnaia (61 points). Depuis son accident en ce dimanche de GP de Catalogne, l'Italien a clairement vu la dynamique changer et son avance au classement général, qui avait culminé à 66 points, a subitement fondu : au soir du sprint indonésien, il était passé à la deuxième place, devancé de sept unités par le pilote Pramac, nouveau leader.

Depuis, l'Espagnol a lui-même laissé filer d'importants points avec sa chute lors de la course principale de Mandalika, puis son choix coûteux d'un pneu tendre en Australie : sur les 50 points en jeu lors de ces deux courses, Martín en a marqué 11, Bagnaia 45. Et chacun de ces points grapillés l'a été pour le pilote Ducati en ayant pleinement conscience de sa valeur alors qu'approche le dénouement du championnat.

"On savait que le Japon, Mandalika et l'Australie allaient être un peu plus compliqués car plus dans les cordes de Jorge, mais on repart néanmoins en ayant gagné des points. En arrivant au Japon, on était à +13 points et on termine ces trois manches avec +27, donc le bilan est très positif", s'est-il félicité au terme du week-end australien, ravi du bilan positif de ce Grand Prix, bien qu'il "aurait pu l'être encore plus", selon lui, si la course sprint avait eu lieu.

Redevenu leader et à la tête d'un matelas qui reprend de l'épaisseur, Pecco Bagnaia se tourne avec envie vers la suite du programme, certain qu'elle va lui permettre d'enfoncer le clou. Première étape : le GP de Thaïlande, dès cette semaine.

"Je suis impatient de rouler en Thaïlande et en Malaisie, ce sont des circuits où je suis très, très fort. Sur tous les circuits où j'étais bon l'an dernier, je suis très bon cette année, donc je suis content de ça", expliquait-il avant de quitter l'Australie. "La Thaïlande et la Malaisie, sont deux pistes sur lesquelles on était super rapides l'année dernière et, sur ces pistes-là, on a toujours été très forts cette année. Je suis donc très confiant et à mon avis, ça va nous donner le bon élan pour affronter les prochaines courses."

"Il reste quatre courses et je vois quatre courses positives", ajoutait Bagnaia, avec pour unique petit bémol Valence... mais sans doute espère-t-il avoir mis fin à la lutte avant de s'y rendre, fin novembre. "Les prochains Grands Prix sont tous bons pour moi. L'année dernière, j'avais été en difficulté ici, au Japon et à Mandalika, donc aller sur des pistes sur lesquelles j'avais été compétitif l'année dernière, c'est super et j'ai vraiment hâte d'y être."

