Ducati se rapproche d'un record de Honda dans une saison historique

Que Pecco Bagnaia conserve son titre mondial, que Jorge Martín devienne le premier pilote satellite sacré depuis Valentino Rossi en 2001, voire que le championnat revienne à Marco Bezzecchi sur une moto de l'an passé, Ducati a déjà gagné cette année. Quatrième du classement, Brad Binder (KTM) n'a plus en effet qu'une infime chance mathématique de l'emporter.

La marque de Borgo Panigale, qui a déjà décroché le titre des constructeurs en Indonésie et qui a trois formations au sommet du classement des équipes, vit la plus belle période de son Histoire, n'ayant jamais placé trois pilotes en tête du championnat.

Cette hégémonie a récemment été complétée par la décision de Marc Márquez de renoncer à la dernière saison de son contrat avec Honda, laissant filer plus de 15 millions d'euros, pour piloter l'an prochain la Ducati d'une équipe satellite, Gresini, machine qui ne sera même pas la dernière version disponible. Cette décision majeure dans la carrière de Márquez n'est rien d'autre que la matérialisation de la volonté de tous les pilotes de la grille d'aujourd'hui de prendre le guidon de la moto italienne.

Ce transfert prend tout son sens quand on regarde les chiffres de la saison de Ducati à quatre Grands Prix de la fin. Il ne faut pas oublier l'avantage numérique de la firme italienne, qui représente un tiers des 22 motos du plateau. Les quatre KTM, Aprilia et Honda peinent à tenir tête aux huit Ducati, de même que les Yamaha qui ne sont qu'au nombre de deux.

Un record de Honda en ligne de mire

Samedi en Australie, Johann Zarco a remporté sa première victoire en MotoGP, lui qui se trouve dans sa septième saison et disputait son 120e Grand Prix en catégorie reine. Le Français a été rejoint sur le podium par Bagnaia et Fabio Di Giannantonio, auteur de son premier podium. Le triplé de Ducati est d'autant plus remarquable que la marque n'avait pas gagné à Phillip Island depuis 2010 avec Casey Stoner, mais force est de constater que la Desmosedici est désormais redoutable sur tous les terrains.

La victoire de Zarco a été la 13e de Ducati cette année (hors courses sprints), permettant au constructeur d'égaler sa propre meilleure performance, établie l'an dernier, et de revenir à deux succès du record absolu établi par Honda en 1997, à l'époque des 500cc, et en 2003. Sur les 16 manches disputées cette année, seuls Aleix Espargaró avec son Aprilia, à Silverstone et à Barcelone, et Álex Rins avec son Honda à Austin ont gagné le dimanche sans piloter une Ducati.

Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images Ducati a réalisé son sixième triplé de la saison à Phillip Island

La dynamique de la marque italienne lui a permis de remporter 20 des 26 dernières courses principales, ce qui devrait mener sans surprise à son deuxième titre des pilotes consécutifs, le troisième de son Histoire.

Le triplé réalisé samedi, le sixième de l'année, a permis à la marque d'égaler ses 32 trophées engrangés en 2022, alors qu'il en reste 12 à prendre cette année. Ducati a même réalisé un quadruplé sur ses terres, au Mugello, et un quintuplé au Sachsenring, en plaçant ses huit pilotes parmi les neuf premiers. Sur les 14 pilotes différents qui sont montés sur le podium cette année, la moitié avaient une Ducati et seul Enea Bastianini ne s'est pas encore classé parmi les trois premiers avec cette moto cette année.

Dans les courses sprints, Ducati a gagné 12 fois en 15 occasions, celle de Phillip Island ayant été annulée, et n'a laissé que deux succès à Brad Binder (KTM) et un à Aleix Espargaró (Aprilia). À quatre reprises, ses pilotes se sont accaparés la totalité des places sur le podium.

En termes de vitesse pure, il n'y a également pas de comparaison possible puisque 14 des 16 pole positions ont été réalisées par cinq pilotes Ducati et que seuls Marc Márquez, à Portimão, et Aleix Espargaró, à Jerez, ont réussi à briser cette hégémonie. Les motos italiennes ont monopolisé la première ligne quatre fois, et ont même réalisé un quadruplé en Indonésie.