Espargaró démuni : "Les ingénieurs ne comprennent même pas"

Quelques jours après un Grand Prix d'Australie décevant pour Aleix Espargaró et Maverick Viñales, en proie à un manque d'adhérence chronique à l'arrière, Aprilia n'a toujours pas identifié les causes réelles du problème. La marque semble dans une impasse et Espargaró reconnait être perdu face à ce manque d'explication.

"On avait beaucoup de patinage en course et j'étais très lent dans le dernier tour", a rappelé le Catalan. "Les ingénieurs ne comprennent même pas pourquoi on a ce patinage parce que c'est la troisième année consécutive qu'on l'a et qu'ils ne peuvent pas apporter de progrès. Donc s'ils ne savent pas, imaginez pour moi."

Interrogé sur le manque de constance d'Aprilia, qui plaçait Viñales sur le podium en Indonésie avant de souffrir une semaine plus tard en Australie, Espagaro a reconnu chercher lui-même la cause : "C'est une très bonne question. Je n'ai pas de réponse. J'étais très en colère de ma course à Phillip Island parce que je m'attendais à être devant et que ça n'a pas été possible."

"J'étais beaucoup plus rapide que les autres Aprilia en course, avec une assez grosse marge. Ce n'est pas vraiment le pilote, c'est qu'on ne peut pas vraiment être aussi performants d'un circuit à l'autre et c'est une très bonne question."

Pour Maverick Viñales, Aprilia a surtout besoin de continuer à prendre de l'expérience avec une moto qui a beaucoup évolué au cours des dernières saisons, avec moins de données à éplucher que Ducati, qui dispose de huit machines sur la grille.

"On a besoin de temps, de travail et de données", a résumé Viñales. "Je pense que c'est très important. Sincèrement, il y a deux ans si vous aviez demandé à Aprilia s'ils seraient à ce niveau, ils auraient signé. Il faut du temps, recueillir des informations, améliorer la moto. Je pense que c'est la voie à suivre."

"Et il faut plus de motos sur la grille. Je vois que de nombreux pilotes ont un peu de mal le vendredi et sont super rapides le samedi. Ça veut dire qu'ils récoltent des données, améliorent beaucoup la moto et peuvent être beaucoup plus précis. Dans notre cas, c'est une question de temps, de travail et de données. L'an prochain, les réglages seront différents à Phillip Island, et meilleurs. C'est comme ça."

Maverick Viñales

"Au final, on n'a pas suffisamment de données. Si un week-end se passe un peu mal, c'est vraiment compliqué de le sauver parce qu'on n'a pas suffisamment d'informations, on le sait. La seule chose à faire, c'est essayer de travailler. Si on peut progresser de 10% le dimanche, on le gardera pour l'an prochain donc ce sera fantastique."

Un niveau difficile à anticiper à Buriram

Dans ce contexte de résultats très inconstants, Maverick Viñales ne sait pas vraiment à quoi s'attendre ce week-end à Buriram. L'an dernier, il n'avait pris que la 17e place en qualifications mais avait profité de la pluie pour remonter au septième rang en course. Il pense que le tracé pourrait convenir à sa moto cette année.

"Je n'ai aucune attente. L'an dernier, je sais que cette piste était assez mauvaise, les sensations étaient très mauvaises. Mais je n'imagine rien, je veux juste prendre la piste, donner le maximum et voir où on est."

"Sur le papier, ça ne ressemble pas à une mauvaise piste pour nous. OK, il y a deux virages qui peuvent peut-être être difficiles donc le reste devrait être très bon. On verra, je suis curieux de voir dans quelle mesure on a progressé depuis l'an dernier parce que sur beaucoup de pistes, on a gagné plus d'une seconde. Je ne sais pas, on verra."

Aleix Espargaró est dans la même incertitude, surtout après les espoirs déçus de Phillip Island : "Je n'ai pas de très grosses attentes sur cette piste mais on ne sait jamais en MotoGP. J'avais de grosses attentes en Australie et en course, j'étais super déçu de notre prestation. Pas de notre vitesse pendant le week-end, mais pendant la course, qui est ce qui compte. On ne sait jamais."

"Pas de grosses attentes ici mais on pourrait être performants. Par exemple, en Inde j'étais cinquième avant que le moteur dise que c'était fini. C'est peut-être le genre de piste où on peut être devant."