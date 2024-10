Bagnaia certain que Ducati assurera l'équité avec Martín

Il reste 148 points à attribuer cette année mais Ducati a déjà la certitude que le titre des pilotes lui reviendra. Seuls les quatre premiers du championnat ont encore une chance mathématique d'être sacré et chacun d'entre eux dispose de la Desmosedici. Parmi eux, Jorge Martín et Pecco Bagnaia sont détachés par rapport à Marc Márquez et Enea Bastianini, et les principaux favoris ne sont séparés que par dix points.

Les deux leaders disposent exactement de la même machine malgré un contexte différent : Bagnaia représente l'équipe officielle et continuera à le faire au moins deux saisons supplémentaires, alors que Martín porte les couleurs d'un team satellite, Pramac, et partira pour la concurrence, Aprilia, dans quelques semaines.

En conférence de presse à Phillip Island, une vidéo de Pedro Acosta a été diffusée et, malicieusement, le rookie a demandé aux deux prétendants s'ils avaient la certitude d'être traités à égalité. Aucun doute du côté de Bagnaia, qui prend en exemple le châssis qu'il a beaucoup apprécié lors du test de Misano mais que Ducati n'est pas en mesure de produire en suffisamment d'exemplaires pour le fournir à tous les pilotes de la GP24 cette année, ce qui a donc poussé la marque à renoncer à le lancer en compétition cette saison.

"Je pense que s'ils voulaient m'aider d'une façon ou d'une autre, j'aurais déjà pu avoir une chose meilleure que notre package [actuel] à Misano parce qu'on a testé un nouveau châssis", a déclaré le vainqueur des deux derniers championnats. "Il n'est pas prêt pour tout le monde donc on ne l'utilise pas. C'est plus correct que ce soit comme ça."

Pecco Bagnaia et Jorge Martín Photo de: Dorna

"Je pense que Gigi [Dall'Igna, directeur général de Ducati] a toujours été clair à ce sujet, dès mes débuts sur la Ducati. C'est encore plus le cas depuis deux saisons : les équipes d'usine ont le même package, rien en plus, rien en moins. Ou s'il y a une nouveauté, tout le monde l'a. Je pense que c'est une stratégie différente par rapport à d'autres mais elles permis à Ducati d'en être là. C'est grâce à ça, cette stratégie, que Ducati est si performant. Je ne pense pas et je ne crois pas que quelque chose changera d'ici Valence."

Martín s'est montré moins loquace face à la question d'Acosta, affichant simplement son espoir de recevoir le même traitement que Bagnaia jusqu'à son départ pour Aprilia. "Je comprends pourquoi il pose cette question !", s'est amusé le leader du championnat. "Il pose cette question parce qu'il y songe. Je n'ai pas de contrôle sur ça donc je ne vais pas me concentrer sur ça, je vais me concentrer sur le pilotage. J'espère que ce ne sera pas le cas, mais je vais me concentrer sur ce que je peux contrôler, à savoir piloter à 100% et essayer d'être rapide."