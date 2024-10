Ducati défend l'équité totale entre Bagnaia et Martín

Ducati n'en est plus à compter ses succès, qui ne cessent de se cumuler sans plus vraiment laisser de place à la concurrence. La marque ne se préoccupe pas non plus de sa capacité à remporter le titre, les quatre pilotes encore mathématiquement en lice étant tous de la maison. Et la triple couronne sera elle aussi une formalité : le titre constructeurs est déjà acquis et celui des équipes se joue à présent entre trois teams fournis par la marque.

Non, ce n'est pas le fait que Ducati gagne qui intéresse aujourd'hui, c'est la manière écrasante dont le constructeur le fait. Le GP du Japon laisse derrière lui des chiffres exceptionnels : un chrono record battu de 0"737 en course et un temps total pour le Grand Prix abaissé de 11 secondes et demie alors que la référence datait d'il y a dix ans.

Pour trouver les Ducati dans les classements, il suffit de regarder tout en haut : le sprint s'est terminé avec sept Ducati en tête et elles étaient sept dimanche dans le top 8 avec la KTM de Binder pour seule intruse, comme l'avait été celle d'Acosta ici ou là pendant le week-end, en pole position puis brièvement en tête de course. "Quelle que soit l'issue, je crois que Ducati en sortira bien sous de nombreux aspects. Surtout du point de vue sportif, qui est peut-être le moins évident", réagit à cela Gigi Dall'Igna dans les colonnes de La Gazzetta dello Sport.

Le directeur général de Ducati Corse répond par là à ceux qui soutiennent que Ducati ne fera pas gagner Jorge Martín, aujourd'hui en tête du championnat mais ne représentant pas l'équipe d'usine. "Peut-être n'ont-ils jamais regardé mon parcours. C'est un sport et il est juste qu'il le reste. Pour moi, c'est le meilleur qui doit gagner", rétorque Dall'Igna.

Un châssis écarté pour la fin de saison

"Je crois qu'il est significatif que nous n'ayons plus apporté d'innovations techniques, en évitant que l'un soit traité mieux que l'autre", ajoute le responsable italien, se référant ici au châssis testé à Misano et qui a tant plu à Pecco Bagnaia. Ducati n'ayant pas les moyens d'en produire pour les quatre pilotes disposant de la version 2024 de la Desmosedici, la pièce reste de côté pour le moment.

"C'est quelque chose qu'on ne peut pas avoir parce que c'est une évolution qui devrait être donnée à tous les pilotes qui ont la GP24", soulignait Bagnaia dimanche à sa descente du podium de Motegi, "or on ne peut pas, parce qu'elle n'est pas prête. La moto reste donc inchangée. C'est dommage parce que c'est une bonne avancée qui pourrait m'aider à faire la différence, mais Ducati a toujours été clair à tous les niveaux et les motos resteront égales jusqu'au bout."

Gigi Dall'Igna, directeur général de Ducati Corse. Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

"D'autres auraient peut-être pu faire des choix différents", pointe Dall'Igna à ce sujet, fier de cette équité qu'il entend défendre entre ses pilotes, qu'ils courent pour l'équipe officielle ou non.

D'ailleurs, s'il concorde "totalement" avec le comparatif qui commence à être fait avec le duel Rossi-Lorenzo d'antan, vécu dans la douleur en interne chez Yamaha, le patron de Ducati Corse souligne la bonne entente actuelle entre les deux leaders : "La grande différence, c'est que la gestion des pilotes est complètement différente. À l'époque, il y avait un mur, alors qu'aujourd'hui, il y a un partage total des données et un travail de Ducati afin de soutenir aussi Martín. De nombreux ingénieurs du team Pramac sont aussi des ingénieurs Ducati. Et le travail que nous menons en coulisses est de toute façon exactement le même pour Pecco et pour Jorge. Il faut le souligner."

Leur lutte au championnat a beau être intense, et ce même s'ils n'ont eu que très rarement l'occasion de croiser le fer en piste depuis qu'ils ont atteint le même niveau de performance, Pecco Bagnaia et Jorge Martín sont très loin de la concurrence toxique qui prévalait chez leurs aînés il y a 15 ans. Et de cela aussi, Gigi Dall'Igna tire une certaine fierté : "Au cours des deux années durant lesquelles ils se sont battus, je n'ai pas vu une seule incorrection entre eux. Et je ne m'attends à n'en voir aucune d'ici à la fin. Je ferai tout pour que ce soit le cas."