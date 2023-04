Sa chute en Argentine "toujours difficile à expliquer" pour Bagnaia

Charger le lecteur audio

Pecco Bagnaia s'apprête à remonter en selle avec la ferme intention d'oublier au plus vite sa contre-performance argentine. Tombé en course alors qu'il venait de s'emparer de la deuxième place et qu'il avait toutes les chances de consolider sa position de leader au championnat, le pilote Ducati a affiché sa déception sans détour sur le moment et il a eu du mal à la digérer.

Aujourd'hui, le champion en titre peine toujours à s'expliquer cette chute, qu'il met tout simplement sur le compte des conditions, alors que le Grand Prix d'Argentine s'est déroulé sous la pluie. "J'ai appris que sur le mouillé, ça glisse plus que sur le sec !", a-t-il tenté d'esquiver jeudi, lorsqu'il a été interrogé sur les enseignements qu'il a pu tirer de cette chute. Et de poursuivre : "Avec mon équipe, j'ai essayé de comprendre la raison de ma chute et, franchement, il n'y a pas de raison alors c'est difficile à expliquer."

Lui qui a cumulé les fautes durant la première partie de la saison dernière, il n'a cette fois pas le sentiment d'avoir fait quoi que ce soit de périlleux alors qu'il occupait la deuxième place dans ce 17e tour de la course. "Ce n'est pas le moment de penser au championnat, alors il est correct de ne pas prendre trop de risques. Mais j'étais deuxième et c'était la première fois que j'étais si compétitif sur le mouillé, alors je ne pensais pas à rester calme ou à attendre quoi que ce soit, j'essayais juste de creuser mon avance sur Álex Márquez qui était derrière moi, sans prendre trop de risques, et je n'ai d'ailleurs rien fait de différent. Quoi qu'il en soit, je suis quand même tombé."

Dans la semaine, Bagnaia admettait qu'il restait "déçu" de cet abandon, mais il veut désormais mettre ça derrière lui et aller de l'avant. "Il faut qu'on pense à ce week-end. Termas appartient déjà au passé et il faut qu'on se concentre sur ce week-end", a-t-il souligné. "Maintenant, on passe à ce week-end, qui est un de mes préférés. J'adore être ici, à Austin, j'adore ce pays. C'est l'une des pistes les plus exigeantes, c'est certain, mais j'ai le sentiment que cette année on peut être mieux préparés."

Bien décidé à se battre pour la victoire lors des deux courses du week-end, il compte sur une Ducati GP23 qui, en effet, s'est montrée compétitive et complète en ce début de championnat. "Je pense que [la Ducati] sera très compétitive dans les deux premiers secteurs, parce qu'elle est plus agile", a-t-il souligné. "L'année dernière, j'avais eu du mal à suivre d'autres pilotes pendant la course parce que je perdais du temps au freinage, et c'est quelque chose que je dois améliorer. Mais je pense en tout cas que la nouvelle moto va nous aider ici."

Cinquième de ce Grand Prix l'an dernier, quand Ducati s'imposait grâce à Enea Bastianini, Pecco Bagnaia compte sur place une pole position et un podium en MotoGP, obtenus en 2021, ainsi qu'une victoire dans la catégorie Moto2 (2018).