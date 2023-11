Bagnaia "en colère" après avoir perdu ses sensations pendant le sprint

Pecco Bagnaia était satisfait après la première journée d'essais à Losail, ses sensations sur la Ducati étant revenues sans avoir à faire le moindre changement sur la moto. Et même s'il a dû se contenter de la quatrième place sur la grille de départ, le Champion du monde en titre se pensait en mesure de jouer la victoire en course sprint, avant de vite déchanter.

Bagnaia est resté quatrième après les premiers virages, au cours desquels il a profité du mauvais envol de Fabio Di Giannantonio et été doublé par Jorge Martín, avec un premier contact. Une petite erreur de l'Espagnol lui a permis de boucler le premier tour au troisième rang, mais Martín est encore venu au contact au deuxième tour et l'a repassé, Di Giannantonio prenant l'avantage dans la foulée.

Sans en tenir rigueur à Martín pour ces accrochages, Bagnaia a passé le reste de la course au cinquième rang, et n'a jamais pu revenir sur les pilotes qui le devançaient en raison d'un manque d'adhérence resté sans explication. Cette journée difficile a réduit de moitié son avantage au championnat : il ne compte plus que sept points d'avance sur Martín et ne pourra pas être titré dimanche, le dénouement du championnat étant désormais prévu pour Valence.

Que s'est-il mal passé ?

Que s'est-il mal passé... [il marque une pause] Sincèrement, tout le week-end, j'ai eu des sensations différentes, en songeant avoir le potentiel pour une victoire. En course, dès le départ, mes sensations avaient changé. J'avais beaucoup de mal à attaquer, à avoir un rythme normal, alors que j'avais montré une certaine constance ce matin. Je suis assez en colère de ce qu'il s'est passé. Perdre sept points comme ça, c'est dommage. Je suis juste tourné vers demain parce que je pense que dans une situation normale, on peut être plus rapides.

Quel a été le problème ?

Mes sensations ont été très mauvaises avec l'adhérence arrière. J'avais du mal à sortir des virages comme ceux qui étaient devant moi. Dès que je mettais les gaz, je glissais beaucoup, je patinais beaucoup donc c'était différent par rapport au reste du week-end.

Tu as commencé à glisser après trois ou quatre tours...

C'était assez bizarre. Pour moi, ce n'était pas possible. Ce matin, j'ai fait 15 tours avec un pneu qui avait été utilisé hier, avec des tours pour le chauffer et pour le refroidir. Il a fait trois ou quatre relais, j'ai roulé en 1'54"0 et je patinais moins que dans les derniers tours en course. C'est une chose qui peut arriver. On a juste été malchanceux que ça arrive en course.

Il vaut mieux que ça arrive aujourd'hui que demain...

Mieux vaut aujourd'hui que demain, absolument !

Pecco Bagnaia

Tu as eu deux contacts avec Jorge. Est-ce que c'était sportif, est-ce que ça allait ?

Je pense que c'était cool que ce soit lui qui fasse ça. Ça ouvre une situation que j'apprécie... [rires]

En général, tu progresses beaucoup entre le samedi et le dimanche. Es-tu confiant pour demain ?

J'étais déjà très confiant pour aujourd'hui parce que j'avais le rythme pour gagner la course mais il s'est passé ce qu'il s'est passé. Je suis très impatient de faire la course demain parce que je pense encore plus que pour la course longue, on est plus forts.

As-tu appris des choses pour demain au niveau de la dégradation des pneus ou des réglages ?

Ce qui était très bien, c'est qu'il était très important de tester le pneu avant pour la course et je me suis senti bien avec le dur, donc ça ira demain. Le pneu arrière était celui qui était très difficile à comprendre parce que les sensations étaient très faibles, il y avait moins d'adhérence en EL2 donc c'est sûr que ce sera différent.

Tu as souvent eu des sprints moins bons que les courses du dimanche. Est-ce un schéma particulier ou testes-tu des choses pour la course ?

J'essaie toujours d'être devant, de gagner, mais parfois ça marche, parfois non. Aujourd'hui, sincèrement, je m'attendais à me battre pour la victoire parce que j'avais des sensations suffisamment bonnes mais j'ai eu du mal. J'ai perdu du terrain au départ, puis j'ai essayé d'attaquer mais j'étais toujours au même endroit. Les sensations n'étaient pas les meilleures.