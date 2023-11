Championnat - Le duel Bagnaia-Martín durera jusqu'à Valence !

Pecco Bagnaia devait conserver au moins 12 points d'avance sur Jorge Martín pour avoir une chance de titre dès dimanche au GP du Qatar. Mais la victoire du pilote Pramac, combinée à la cinquième place de l'Italien, réduit l'écart à sept points, ce qui signifie que Bagnaia ne pourra pas afficher les 37 unités d'avance nécessaires pour être sacré demain. La couronne mondiale se jouera donc le week-end prochain à Valence, lors du dernier rendez-vous de la saison.

Malgré son arrivée hors des points, Marco Bezzecchi a désormais l'assurance de terminer troisième du championnat, tandis que Brad Binder prendra la quatrième place. Johann Zarco reste cinquième devant Aleix Espargaró, aucun des deux n'ayant marqué le moindre point ce samedi. Maverick Viñales conserve la septième place devant Luca Marini, Fabio Quartararo et Jack Miller.

À noter que depuis ce samedi, Augusto Fernández est certain d'être désigné Rookie de l'année. L'Espagnol était le seul débutant engagé cette année mais aurait encore pu être devancé si un autre pilote avait fait ses débuts et pris un maximum de points à partir de ce samedi.

Chez les équipes, Pramac domine toujours et a de fortes chances d'être titré dimanche, puisque la structure de Paolo Campinoti compte 107 points d'avance sur l'équipe Ducati officielle et 109 sur VR46. Il reste 111 points à prendre au maximum et Pramac devra en conserver 66 d'avance dimanche soir pour être sacrée. Du côté des constructeurs, Ducati est titré depuis le GP d'Indonésie et devance toujours KTM, Aprilia, Yamaha et Honda.

Championnat pilotes après le sprint du GP du Qatar (19/20)

Championnat constructeurs après le sprint du GP du Qatar (19/20)

Pos. Constructeur Pts 1 Ducati 638 37 34 32 34 37 37 37 37 32 37 25 37 37 37 37 25 37 37 12 2 KTM 337 16 22 11 32 22 15 17 18 19 29 14 19 19 19 11 13 25 13 3 3 Aprilia 296 25 7 19 16 13 12 7 22 32 13 37 15 10 12 26 8 13 5 4 4 Yamaha 178 8 19 16 6 9 6 4 14 2 9 9 3 20 6 21 2 11 11 2 5 Honda 169 13 7 34 7 12 6 2 8 - 4 3 9 18 19 7 1 16 3 -

Championnat équipes après le sprint du GP du Qatar (19/20)