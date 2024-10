Bagnaia en confiance, même après avoir manqué son time attack

Dans le quatuor de tête du championnat, ils sont trois à faire grise mine ce soir. Jorge Martín en proie à de mauvaises sensations, Marc Márquez qui a connu un souci au cours de cette première journée d'essais du GP du Japon, et Enea Bastianini qui s'est chiffonné le cou dans une grosse chute. Pecco Bagnaia, lui, affiche sourire et sérénité après s'être senti à l'aise et efficace dès qu'il a entamé ces essais.

"Ça a été un vendredi très positif", se félicite le pilote Ducati. "On a bien démarré ce matin. Dès que j'ai commencé, je me suis senti bien avec ma moto et tout ce qu'on a fait sur la moto a été bon. On a amélioré mes sensations et les freinages, et je pense qu'on peut s'estimer satisfaits. Les conditions étaient bien meilleures cet après-midi et on a pu se concentrer encore plus sur le freinage. Notre rythme a été fantastique, je pense."

Auteur du meilleur temps ce matin puis leader durant la majeure partie de la seconde séance, Bagnaia a fini par rétrograder au septième rang, à trois dixièmes du meilleur chrono. Il n'en retire cependant aucune inquiétude, certain de ce que ce classement cache de positif le concernant.

"Pour le premier [time attack], je n'ai pas tellement utilisé l'arrière, j'y suis allé calmement, donc je n'ai pas totalement tiré profit du grip. Dans le deuxième, j'étais très rapide mais j'ai élargi dans le virage 11. C'était mon dernier tour et j'étais assez rapide à ce moment-là", explique-t-il.

"Je suis content dans l'ensemble, d'autant que même sans mon time attack, j'aurais de toute façon été en Q2 car j'ai fait 1'44"0 à ma première sortie", assène Bagnaia, qui aurait effectivement figuré à la neuvième place finale à la faveur de son chrono de début de séance.

Oubliés, donc, les questionnements de la semaine dernière. "C'était mieux dès que j'ai commencé. Il faut dire que vendredi, à Mandalika, quelque chose n'a pas fonctionné l'après-midi et ça avait été dur de comprendre la direction à suivre avec notre moto. Aujourd'hui, c'est une autre histoire", promet-il.

Une confiance à l'épreuve de la pluie samedi

Si le meilleur temps du jour est revenu à Brad Binder, avec une KTM dont la compétitivité sur ce circuit ne le surprend pas, le pilote italien attend à présent de voir quel va être le scénario du week-end, car la pluie est attendue en quantité bien plus importante pour les qualifications, voire potentiellement plus longtemps.

"Demain, il va pleuvoir et il sera fondamental de réussir à immédiatement bien cerner la situation, d'être réactifs tout de suite pour essayer de se positionner le plus haut possible, surtout en qualifications. L'après-midi, il ne devrait pas pleuvoir mais ici on ne peut jamais savoir ce que va donner la météo", prévient-il. "On verra demain. Je pense qu'il nous faut encore un petit pas en avant et on sait déjà quoi faire. Il faut aussi qu'on soit prêts en cas de pluie."

"De toute façon, ce qui est important c'est de continuer à faire ce qu'on a fait aujourd'hui. On a été très compétitifs du début à la fin et c'est important", ajoute Bagnaia, aujourd'hui distancé de 21 points par Martín au championnat, avec encore cinq Grands Prix à disputer. "Il est très important de ne pas commettre d'erreur mais il est fondamental aussi de récupérer des points, alors de toute façon je dois faire le maximum pour repartir d'ici avec moins de retard sur Martín."