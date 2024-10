Bagnaia face à Martín : comme en 2023 "mais à l'opposé"

Dans un "championnat d'erreurs" tel que le décrit Pecco Bagnaia lui-même, le GP d'Indonésie aura pesé lourd. D'une part car il a permis à Jorge Martín de s'imposer pour la première fois en dix Grands Prix (hors courses sprint, bien sûr), lui insufflant un regain de force avant les étapes à venir. Et d'autre part car il a semblé exclure Enea Bastianini et Marc Márquez de la première place avec un abandon très coûteux pour chacun d'eux.

Progressivement, le championnat prend la forme d'un duel Bagnaia-Martín, un remake de l'an dernier que chacun des protagonistes reconnaît avec plus ou moins de certitudes à ce stade. L'Italien, lui, souhaite afficher encore une certaine prudence malgré les 54 et 57 points d'avance qu'il possède sur les malchanceux de dimanche dernier.

"Il est vrai que tant qu'il y aura une possibilité mathématique pour Enea et Marc d'être champion du monde, il faut qu'on les prenne en compte", prévient le Turinois. "Jorge et moi, on sait parfaitement, mieux que quiconque, à quel point il est facile de faire une erreur ou de tomber cette saison, donc c'est quelque chose qui peut vite changer et je vais les prendre en compte tant que ça restera possible mathématiquement."

"Mais il est vrai aussi que depuis la moitié de la saison, c'est nous deux qui menons tout le temps les courses et les séances, alors je pense que ça restera comme ça jusqu'en Valence", ajoute-t-il néanmoins, conscient de ce qui se dessine au fil des semaines. "Depuis le début de la saison, plus ou moins, on fait la différence sur tous les autres."

Ça n'est en tout cas pas le fait d'avoir un seul adversaire ou plus qui semble devoir influencer l'approche du double champion en titre : "Ça m'est égal qu'on soit trois, quatre ou cinq, je veux juste retrouver la tête. Pour moi, ça ne change donc rien."

"Jorge a été plus constant que moi"

Voilà qui semble donc dessiner une revanche de la course au titre 2023… "Ça semble être exactement la même chose, mais à l'opposé", observe Bagnaia, aujourd'hui en position de chasseur, 21 points derrière Martín. "Je pense que c'est bien de se battre à nouveau avec Jorge. Il y a tout le temps eu des bagarres justes et du respect entre nous, donc je pense que ça sera pareil cette saison. C'est bien de se battre à nouveau comme ça. Ça pourrait être sympa d'avoir un duel entre nous avant de terminer la saison."

"En tout cas, c'est une continuité de la saison dernière, et non une revanche, et je pense que le meilleur gagnera", poursuit le pilote Ducati, qui sait qu'il a laissé filer trop d'occasions et entend élever son niveau pour les cinq Grands Prix restants. "Ça a été une saison dure par rapport à nos erreurs à tous les deux, mais il est vrai que Jorge a été plus constant que moi. Pour les prochaines courses, il faut qu'on progresse un peu en termes de performance parce qu'il nous a manqué quelque chose dans les dernières courses. Je suis en tout cas très content d'être là et de me battre jusqu'au bout avec Jorge, qui est super fort, je pense."

"Étant donné la piste et la performance de Jorge à Mandalika, il faut voir ce week-end de manière positive, puisque je lui ai repris trois points sur une piste qui lui convient bien", retient Bagnaia, avant d'aborder le GP du Japon, sur lequel il a fait deuxième l'an dernier, derrière l'Espagnol. "Motegi est une piste que j'apprécie et qui correspond mieux à mon pilotage par rapport à Mandalika. Il y a beaucoup de points de freinage et d'accélérations, donc c'est plus similaire à l'Autriche, qui est une piste sur laquelle je me sens bien."

Alors que la météo pourrait venir jouer les trouble-fêtes, l'Italien n'a qu'un objectif : attaquer. Il considère même que son rival pourrait commencer à contrôler sa position… à moins qu'il s'agisse de manière de l'endormir !

"Je pense qu'on est dans une situation dans laquelle on doit être meilleurs que lui. Il peut contrôler un petit peu plus", estime-t-il. "La météo pourrait être différente par rapport au reste de la saison parce qu'il semble qu'il pourrait pleuvoir dimanche et pour les qualifications. Il faut qu'on soit préparés à toute situation. Je pense que notre performance pourrait être très bonne pour décrocher un bon résultat et commencer à reprendre plus de points à Jorge."

"Le plus important va être d'être prêt en toute circonstance. La saison dernière on a eu un flag-to-flag et on a fini tous les deux premier et deuxième. Dans ce genre de moment, je pense qu'il faut contrôler un peu pour ne pas prendre trop de risques mais aussi marquer des points. C'est l'une des choses les plus difficiles mais aussi l'une des plus belles à faire parce que ça donne beaucoup de motivation, d'adrénaline. Il faut être prêt."