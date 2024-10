Márquez : "Ça semble être game over pour nous au championnat"

Le GP d'Indonésie disputé la semaine dernière a créé une cassure au sommet du championnat. Tandis que Jorge Martín et Pecco Bagnaia se sont pratiquement neutralisés, l'Italien ne récupérant que trois points sur l'ensemble du week-end, Enea Bastianini et Marc Márquez ont tous deux fait chou blanc lors de la course principale. Leur bon résultat du sprint n'a donc pas suffi à peser favorablement dans leur bilan comptable indonésien et leur retard au classement général a grossi d'une vingtaine de points pour atteindre 75 unités pour l'un et 78 pour l'autre.

Márquez, qui tout au long de l'année a pris grand soin d'annoncer des objectifs précis et mesurés, concède que, cette fois, il n'est plus réaliste pour lui de penser au titre. Bien qu'il se soit toujours bien gardé d'en faire un but ouvertement annoncé, la tournure prise par le championnat pouvait lui avoir donné quelque espoir secret de profiter des erreurs des deux leaders. Seulement, ce score vierge complique trop la donne à ses yeux, alors qu'il ne reste plus que 185 points en jeu.

"Ça semble être game over pour nous au championnat. On avait déjà un gros désavantage en termes de points mais avec le zéro en Indonésie, l'écart est maintenant trop important", tranche Márquez, quatrième à trois points de Bastianini après son abandon à Mandalika mais à 57 de Bagnaia et 78 de Martín.

"Bastianini et moi étions ceux qui ne pouvaient pas échouer, parce que si on le faisait, on se serait retrouvés complètement hors-jeu au championnat, et c'est ce qui s'est passé. L'écart est déjà trop important et le titre se joue à deux", constate le pilote Gresini. "Tant qu'on est dans le coup au classement, on ne sait jamais, mais j'avais dit que ce serait très compliqué, surtout parce qu'on est à la poursuite des autres, tout le temps en train de sauver les choses."

Une "tranquillité d'esprit" pour la fin de la saison

"Cela me donne la tranquillité d'esprit de continuer à travailler sur les points faibles dans les dernières courses et de confirmer les points forts", explique l'octuple champion du monde, encore une fois tourné vers le bagage qu'il souhaite emmener avec lui dans la prochaine saison, celle qui le verra disposer d'une Ducati officielle.

Désormais, l'objectif que se fixe Márquez pour les cinq derniers Grands Prix de la saison est de parfaire encore un peu sa copie alors qu'il a déjà réussi à atteindre la victoire au guidon de sa Ducati de 2023. "On va conserver notre objectif, qui est d'essayer de se battre avec régularité. On a réussi à le faire depuis l'Autriche, on a affiché de la constance dans les résultats. Et le prochain objectif va aussi être d'améliorer notre point faible, qui sont les qualifications."

Lire aussi : MotoGP Le programme du GP du Japon MotoGP 2024

Cette semaine, le championnat affronte le circuit de Motegi, piste stop-and-go qui convient généralement bien à l'Espagnol et sur laquelle il a décroché il y a un an son dernier podium avec Honda. "Les pistes stop-and-go fonctionnent bien pour mon style de pilotage, alors ça me plaît. On va voir ce qu'on arrive à faire cette année. Je m'attends aussi à ce que les KTM soient super rapides parce qu'ils sont très bons dans les virages stop-and-go", prévient-il toutefois, évidemment sans exclure sa propre moto : "Cette piste convient bien à la Ducati. Elle est bonne au freinage et elle accélère bien."

À l'approche des premiers essais, qui auront lieu vendredi, la météo fait beaucoup parler d'elle, avec des prévisions de pluie et d'orage pour la quasi-totalité du week-end. Une perspective qui laisse de marbre Márquez, malgré l'opportunité que peuvent représenter des conditions capables de rebattre les cartes.

"Quand j'étais encore en lice pour le championnat, je préférais la pluie car tout est alors possible, surtout quand on doit récupérer des points. Mais étant donné qu'on est maintenant un peu en dehors de cette bagarre, ça m'est égal. On va essayer de s'adapter à toute situation", souligne-t-il, sans se mouiller.

Toujours est-il que les conditions dans lesquelles se disputeront les essais de vendredi pourraient bel et bien peser lourd dans l'objectif du #93 de bien se qualifier, car le top 10 établi à la seconde séance prouve régulièrement qu'il est déterminant pour figurer en bonne position sur la grille de départ.

Avec Ruben Carballo Rosa