Márquez déplore les dégâts sur sa moto à cause de mauvais extincteurs

Le Grand Prix d'Indonésie de Marc Márquez s'est brutalement interrompu avant le cap de la mi-course, en raison d'une casse moteur sur sa Ducati. Ces problèmes techniques sont devenus très rares en MotoGP mais le pilote Gresini accepte son sort.

"C'est juste une casse moteur, malheureusement", a déploré Márquez. "Ce n'est pas entre nos mains, ce n'est même pas dans les mains de l'équipe. Ça arrive parfois en course et [dimanche], ça m'est arrivé. On a été super malchanceux mais avec Ducati, mon équipe et moi, on gagne ensemble et on perd ensemble donc aujourd'hui, on a eu ce problème mais pendant le week-end, les sensations étaient bonnes donc c'est le plus important."

Marc Márquez n'a eu "aucune alerte" avant la casse moteur, mais a instantanément compris le problème quand il est apparu : "Évidemment, il y a eu un gros bruit sur la moto et le moteur s'est arrêté, mais quand j'ai vu la fumée blanche, j'ai immédiatement vérifié."

"Dans le tour où j'ai [eu le le problème], je faisais mon meilleur tour personnel", a précisé Márquez. "J'ai été malchanceux."

Quand il s'est arrêté, la machine de Márquez a commencé à prendre feu et même s'il était au niveau d'un poste de commissaires de piste, les dégâts ont été très importants sur la Ducati, selon lui en raison d'extincteurs qui n'étaient pas aux normes habituelles du MotoGP.

"C'était dommage parce que les extincteurs qu'ils ont ici ne sont pas les bons et la moto a été totalement endommagée, à tous les niveaux, les freins... C'est dommage pour l'équipe parce que pour une équipe privée, c'est un coût important. Il faut avoir les bons extincteurs, ou ceux avec la dernière technologie, sur toutes les pistes, sinon on détruit les motos."

Marc Marquez, Gresini Racing Team Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

Avant cet abandon, Marc Márquez visait un quatrième podium consécutif. Comme il s'y attendait, il n'a pas pu reproduire le départ exceptionnel du sprint, mais a néanmoins pu remonter de la 12e à la septième place. Il est alors entré dans un duel avec Fabio Di Giannantonio, qui avait pris l'avantage avant sa chute. Márquez était de nouveau septième, derrière Pecco Bagnaia, et sentait le podium possible quand il a abandonné.

"On était dans une lutte dans la première partie de la course. On ne fait que perdre du temps dans ces bagarres. J'avais le rythme pour bien suivre Pecco. Mon objectif était cette troisième, cette quatrième, cette cinquième place, et j'étais en contrôle derrière Pecco."

"Il y a eu cette lutte avec Diggia, il était un peu excité. Au final, il est tombé parce qu'il avait ce pneu tendre à l'arrière et qu'il attaquait au début mais c'est la course, et quand on se bat, c'est comme ça. Le plus important, c'est que quand il est tombé, j'ai retrouvé mon rythme et j'ai été de plus en plus rapide."