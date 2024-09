Le départ de Márquez a gommé ses erreurs en qualifications

Marc Márquez craignait d'avoir compromis son week-end avec ses deux chutes en Q2, qui l'ont relégué à la 12e position sur la grille de départ à Mandalika. Finalement, l'Espagnol a réussi à remonter jusqu'aux trois premières positions, presque une habitude quand il part hors du top 10 cette année puisqu'il avait déjà réussi cette performance dans les deux courses du Mans, les deux de Barcelone et celle du dimanche au Sachsenring.

Márquez est ravi de la troisième place décrochée ce samedi, signe du bon rythme qu'il a trouvé après une entame de week-end difficile. Elle est aussi le fruit de son excellent premier tour, qui lui a permis de remonter au quatrième rang, gommant ainsi tout le désavantage de son départ en milieu de classement.

"En fait, hier j'avais beaucoup de mal", a reconnu le pilote Gresini. "Aujourd'hui, je sens qu'on a fait de gros progrès en EL2, puis, en qualifications, on a malheureusement fait une grosse erreur, on n'a pas fini un seul tour. Partir de cette 12e place a beaucoup pénalisé notre course mais on avait le rythme. Comme on l'a montré en course sprint, le rythme était là, on s'est battus pour ce podium donc je suis super content."

"Si j'étais parti en première ou en deuxième ligne, j'aurais fini à la même position", a estimé Márquez. "On a fait le maximum même en partant de la quatrième ligne. Mais on ne peut pas faire un tour comme ça à chaque fois et demain, ce sera plus difficile. On a eu un très bon premier tour aujourd'hui mais ça dépendra du premier tour demain."

Marquez était déjà cinquième en sortant du premier virage, avant de profiter de la chute de Jorge Martín, doubler Pedro Acosta et gagner une position de plus avec le passage hors piste de Marco Bezzecchi. Il n'a en revanche pas pu résister à Enea Bastianini en fin d'épreuve.

Le moment fort de son sprint restera son impressionnant départ, seul un excellent envol depuis la grille permettant ce genre de performance possible : "C'est super agréable ! [rires] Mais comme je l'ai dit, ce n'est pas la norme. Demain, je pense qu'on prendra plus de temps pour revenir et selon ce qu'on perdra dans les premiers tours, on sera plus proches ou plus loin des leaders."

"Ça dépend du départ", a-t-il ajouté, expliquant comment cette performance a été rendue possible : "Si tu t'élances bien et que tu es déjà plus rapide que celui de devant, tu peux prendre la position. Si tu ne t'élances pas bien et que les autres sont plus rapides que toi, tu ne peux pas trouver la position."

Marc Márquez Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

"J'ai été super chanceux parce que je suis très bien parti. Je revenais déjà sur eux dans la ligne droite et au freinage, j'ai essayé de faire au mieux mais c'est assez critique ici parce que comme vous l'avez vu, j'étais un peu à l'intérieur, dans une partie sale, et ça se complique."

À l'inverse, les deux chutes en qualifications sont le point noir de la journée de Márquez. L'Espagnol a fait les frais d'un problème qu'il décrit fréquemment cette saison, un arrière qui pousse vers l'avant, mais "d'une façon différente" dans ses deux chutes.

"Pour la deuxième, j'avais le pneu dur à l'avant, que je n'aime pas pour le time attack. Je l'ai utilisé pour la course aujourd'hui mais pour un tour de qualifications, il y a un peu moins d'adhérence sur l'angle. J'ai essayé de gérer mais je n'ai pas pu."

"Avec le premier pneu, c'était une erreur assez similaire. Je me suis fait une frayeur avec l'arrière parce que je l'ai bloqué avec le frein, et quand ça s'est débloqué, c'est revenu d'une façon très directe et j'ai perdu l'avant."