Bastianini "un peu hors de la lutte" mais pas démobilisé

Comme Marc Márquez, Enea Bastianini a connu un abandon coûteux au GP d'Indonésie, qui l'a relégué à 75 points de Jorge Martín au championnat. Et alors que l'octuple champion du monde semble faire une croix sur une chance de titre à laquelle il croyait de toute façon peu depuis plusieurs mois, le pilote de l'équipe Ducati officielle n'est pas encore prêt à totalement renoncer.

Conscient qu'il devra compter sur des cadeaux faits par Martín et Pecco Bagnaia, qui a lui-même évoqué un "championnat d'erreurs" le week-end dernier à Mandalika, Bastianini se montre donc réaliste mais néanmoins combatif.

"Jorge et Pecco ont probablement fait de grosses erreurs par moments mais Jorge a 75 points de plus que moi et maintenant, je pense que je suis un peu hors de la lutte pour le titre", a déclaré Bastianini à son arrivée à Motegi. "Mais s'il est possible de reprendre des places ou de réduire cet écart, je veux être en mesure de me battre."

Bastianini a connu une saison en deux temps. Après une campagne 2023 marquée par des blessures et des difficultés à s'adapter à la Ducati officielle, il avançait à tâtons en début d'année, ce qui lui offrait une certaine constance mais pas la capacité de jouer la victoire. Depuis la pause estivale, Bastianini se montre plus incisif, ce qui lui a permis de remporter les deux courses de Silverstone et le GP d'Émilie-Romagne, mais a aussi mené à sa chute à Mandalika.

"Dans la première partie de la saison, pour moi, il était important de trouver de la confiance, à tous les niveaux, de la moto jusqu'à mon chef mécanicien, parce que 2023 avait été un désastre. Je n'étais pas très rapide durant cette période, mais constant. J'étais tout le temps là. Dans la deuxième partie, maintenant j'ai beaucoup plus de confiance, je suis beaucoup plus rapide partout, toujours sur le podium ou très proche du podium."

Enea Bastianini Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

Pour le dernier quart de la saison, Bastianini s'interroge encore sur l'approche à adopter, entre une prudence qui pourrait lui permettre de profiter des erreurs de ses adversaires et une agressivité susceptible de l'aider à décrocher des succès désormais dans ses cordes.

"J'ai pris beaucoup de risques à Mandalika parce que la première partie de la course ne collait pas à mes attentes. Après, mon rythme s'est amélioré et j'avais une confiance incroyable sur la moto. Je me suis dit 'OK, maintenant je peux jouer la victoire' mais l'écart était probablement un peu gros."

"J'ai pris des risques mais pour moi, c'était important de le prendre, d'essayer de gagner cette course. Finalement je suis tombé mais ça fait partie du jeu. Dans les prochaines courses, il faudra que je sois performant et que je prenne le plus de points possibles. Je ne sais pas quelle sera l'approche. Il faudra voir avant la course."