Bagnaia bien décidé à prendre sa revanche à Misano

L'envie de gagner qui anime Pecco Bagnaia pour le deuxième Grand Prix de la saison organisé à Misano transparaît on ne peut plus clairement à la veille des premiers essais. L'Italien n'aime rien mieux que s'imposer à domicile, sur cette piste qu'il arpente régulièrement pour s'entraîner et située sur son territoire, proche de son domicile comme des infrastructures de VR46 où se passe le reste de sa préparation physique, et c'est d'autant plus le cas cette année.

Car Bagnaia est un compétiteur, alors indépendamment des considérations géographiques, il veut surtout effacer l'affront du premier Grand Prix qui s'est tenu ici, il y a deux semaines, où il a dû se contenter de la deuxième place tant lors du sprint que de la course principale. Si l'on ajoute à cela le fait qu'il dispute cette semaine son 100e Grand Prix dans la catégorie MotoGP et que Ducati pourrait décrocher sa 100e victoire ainsi que le titre constructeurs, tout est donc réuni pour ne laisser qu'un seul objectif à l'Italien ce week-end.

"J'ai essayé [de gagner] il y a deux semaines mais je n'y suis pas arrivé. Jorge [Martín] au sprint et Marc [Márquez] dans la course du dimanche ont été trop rapides et j'ai eu du mal à tenter un dépassement, alors j'ai dû me contenter de la deuxième place", regrette-t-il.

Malgré le goût amer que peut lui avoir laissé ce qu'il considère comme une défaite, Bagnaia est bien conscient tout de même qu'il a réalisé une très bonne opération au championnat en profitant de l'erreur stratégique de Martín.

"Dimanche, quand j'ai vu Jorge passer par les stands, j'ai compris que j'allais prendre beaucoup de points. J'ai tout tenté pour gagner, mais quand j'ai compris que Marc serait difficile à battre, j'ai essayé de finir la course avec le maximum de points possibles, de terminer deuxième et de reprendre 19 points [sur Jorge]. On est revenus à sept points. Malheureusement, j'aurais la possibilité d'avoir de l'avance sans ce qui s'est passé en Aragón, mais bon."

"J'ai vraiment hâte de courir, non seulement pour les fans mais aussi par rapport à ce qui s'est passé il y a une semaine [la mort de son ami Luca Salvadori, ndlr]. Je vais juste essayer de profiter du week-end et de maximiser le travail réalisé."

Pecco Bagnaia n'a pas l'intention de se contenter de la deuxième place dimanche. Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

Il faut toutefois faire face à un challenge singulier avec ces deux courses qui s'enchaînent sur un même circuit, entrecoupées par un test ayant permis à chacun de peaufiner sa copie. "Ce qu'il y a de bien c'est qu'on connaît déjà les pneus et les réglages. On peut faire de petites choses mais les réglages sont plus ou moins établis. Ce qui n'est pas bien, c'est qu'il y a plus de concurrence entre tout le monde. On a fait la course et le test il y a deux semaines, donc le niveau sera plus élevé. Les températures sont moins hautes, alors on aura moins de problèmes de pression du pneu avant, donc je pense plus de bagarres, [des courses] plus groupées."

"J'adore cette partie de la saison"

Ce Grand Prix marque l'entrée dans un triple-header, qui sera suivi d'une courte pause puis de trois autres Grands Prix à la suite, menant vers la finale du championnat à Valence, dans deux mois. Bagnaia, qui est déjà passé par là, sait que chacune des courses à venir sera potentiellement déterminante, alors que la lutte pour le titre l'oppose à Martín mais sans que Márquez et Bastianini en soient encore véritablement exclus.

"Par rapport à la saison dernière, je me sens beaucoup mieux physiquement parce que je n'étais pas en grande forme dans cette partie de la saison. Je pense ceci dit que notre expérience nous motive quand on est sous pression. Je crois que ça va finir plus ou moins à Valence, mais ça dépend beaucoup des résultats. Il y a de bonnes pistes pour tous les pilotes Ducati, alors il va être important d'essayer de faire du très bon travail. Ça ne va pas être facile mais j'adore cette partie de la saison."

Au vu des enjeux, Bagnaia serait-il prêt à tirer un trait sur son envie de gagner pour sagement se contenter des gros points de la deuxième place, dimanche ? Voilà une question qui le fait tiquer... "Ça dépend... Si Jorge est devant moi non, mais s'il est derrière ça dépend. Je vais tout faire pour décrocher cette victoire, c'est mon 100e Grand Prix et ça pourrait être la 100e victoire de Ducati dans le championnat, donc c'est un bon chiffre. Mais on garde toujours un œil sur le championnat, donc je vais tout essayer pour gagner sans prendre trop de risques. Je ne veux pas signer dès à présent pour deux deuxièmes places..."