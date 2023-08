En grande difficulté, Bagnaia soupçonne des dégâts sur sa moto

Pecco Bagnaia a vécu sa course sprint la plus difficile à SIlverstone. Toujours classé parmi les six premiers – et même sept fois dans le top 3 en huit départs – jusque-là, le pilote Ducati a dû se contenter de la 13e place ce samedi, loin des points. Bagnaia est passé de la quatrième à la 12e position dès le premier tour et n'a jamais pu remonter dans le classement, devant composer avec une moto en proie à un souci technique.

"Sincèrement, mon équipe travaille déjà et essaie de comprendre ce qu'il s'est passé, en analysant les données", a expliqué l'Italien en conférence de presse. "Ce matin, j'étais deuxième sous la pluie en EL2 et en qualifications je me battais pour la pole position. En course, dès le tour de chauffe j'ai compris que quelque chose ne fonctionnait pas bien."

"C'était assez critique, assez dur de tout faire. Tous les pilotes me doublaient à l'intérieur, à l'extérieur, et j'étais un peu à la limite en étant si lent. C'était difficile, très difficile, mais on connaît notre niveau, on sait que la 13e place n'est pas notre position, pas notre objectif et on va travailler pour demain."

Interrogé sur la nature de ses problèmes, Bagnaia a décrit une moto très instable tout au long de l'épreuve, peut-être à cause de dégâts après sa chute en qualifications : "Elle bougeait ! Elle bougeait beaucoup. Dans le tour de chauffe, j'ai essayé de bien chauffer les pneus et je sortais large presque partout. Je ne comprenais pas ce qu'il se passait. J'essayais juste de me concentrer et d'attaquer dès le début."

"Quand la course a débuté, j'ai failli tomber au premier freinage. Après, j'ai pris de gros risques toute la course, dix tours de risques donc je ne sais pas ce qu'il s'est passé mais c'était la moto qui est tombée [en Q2] donc il faudra peut-être regarder ça."

Bagnaia n'a aucun doute sur le fait que ses réglages étaient bons et n'a pas non plus perçu de problème sur les pneus : "Je suis certain à 100% que ça ne venait pas de mes réglages donc on a le temps de comprendre, de résoudre le problème pour demain."

Pecco Bagnaia

"Je ne sais pas si ça venait des pneus, sincèrement", a-t-il ajouté. "C'est pour ça que je dis que mon équipe travaille et analyse tout pour comprendre ce qu'il s'est passé. S'il pleut [à nouveau], il faudra savoir ce qu'il s'est passé, sinon on fera nouveau un pari en course. Il faut avoir une idée claire de ce qu'il s'est passé et on pourra dire quelque chose mais il est encore trop tôt. Je ne sais sincèrement pas ce qu'il s'est passé."

Bagnaia confiant pour la course de dimanche

Le week-en de Pecco Bagnaia est loin d'être gâché puisqu'il sera quatrième sur la grille de départ dimanche, pour une course qui a plus de chances de se disputer sur piste sèche. Le leader du championnat estime avoir la machine pour décrocher son deuxième succès consécutif en autant d'années sur ce circuit.

"Hier après-midi je me sentais bien en pneus usés. J'étais performant en pneus usés et en pneus neufs. Sur cette piste, c'est plus dur que sur d'autres de faire la différence parce qu'il faut faire plus attention à l'usure du pneu arrière donc c'est très important de ne pas trop attaquer, de ne pas attaquer au mauvais moment. Je pense qu'on a le package et les performances pour être devant et nous battre. Que ce soit sec ou humide, on pourra se battre pour les premières places."

"Ce ne sont pas les performances sur un tour qui font la différence sur ce circuit, c'est sur de nombreux tours", a prévenu Bagnaia. "Si on a un rythme constant, peut-être pas le meilleur mais le plus constant, on a un avantage sur 20 tours. Je pense qu'hier on avait un assez gros potentiel, on contrôlait bien l'usure du pneu arrière. C'est quelque chose qui nous aide mais je pense que de nombreux pilotes sont dans notre situation."

Bagnaia aura besoin d'un bon résultat pour éviter de voir Marco Bezzecchi, qui lui a repris neuf points et est revenu à 27 unités grâce à sa deuxième place ce samedi, continuer à grignoter son retard au championnat.