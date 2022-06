Bagnaia espère la "même relation" avec le successeur de Miller

Charger le lecteur audio

Le départ de Jack Miller de Ducati a été officialisé ce jeudi, à travers l'annonce de son arrivée chez KTM en 2023. Cette décision signifie que Pecco Bagnaia devra découvrir un nouveau coéquipier l'an prochain puisque depuis ses débuts en MotoGP en 2019, l'Italien a toujours partagé son garage avec Miller, chez Pramac puis au sein de l'équipe Ducati officielle. Il a naturellement eu un mot pour lui sur les réseaux sociaux quand son transfert a été annoncé.

"Cela a été un véritable honneur pour moi de partager le box avec toi pendant ces quatre années", a écrit le vice-Champion 2021, accompagnant son message de plusieurs photos de leurs succès communs. "Tu es l'une des personnes les plus cool du paddock et l'un des pilotes les plus talentueux et rapides. Beaucoup de bagarres nous attendent en piste mon ami. Bonne chance pour cette nouvelle aventure, je suis sûr qu'elle t'apportera beaucoup de satisfaction ! Merci Thriller."

Sous contrat avec Ducati jusqu'à la saison 2024, Pecco Bagnaia n'avait pas caché que Jack Miller était son "premier choix" comme coéquipier pour les prochaines années, tout en se disant prêt à accueillir Enea Bastianini ou Jorge Martín, les deux immenses favoris à la place désormais libre. Sa priorité est avant tout de retrouver une relation aussi saine et positive avec le pilote qui sera choisi par Ducati.

"Pour moi, c'était bien d'avoir Jack pour coéquipier parce qu'on était unis au sein de l'équipe", a-t-il expliqué en conférence de presse samedi à Barcelone, quand il est devenu évident que Miller allait quitter Ducati. "C'est une chose dont j'ai vraiment besoin et que je souhaite. On était ensemble depuis 2019 et depuis cette époque, on a entamé une très bonne relation dans le garage, on travaille beaucoup ensemble, on discute beaucoup au cours des week-ends, des pneus, de tout."

"J'aimerais avoir la même relation à l'avenir. Quel que soit mon coéquipier, il faudra qu'il le comprenne parce que pour moi, si on veut être rapide et progresser, il faut qu'on soit proches et qu'on ait une bonne relation. Je suis assez certain qu'on partira d'où on est arrivés avec Jack et je suis sûr que ça sera la même chose à l'avenir, mais avec un autre pilote."