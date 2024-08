Bagnaia a pris trop de risques : "J'ai fait une erreur"

Pecco Bagnaia perd une grande partie de la bonne opération faite en Allemagne après le sprint en Grande-Bretagne. Auteur d'un départ moins bon que ceux d'Enea Bastianini et Jorge Martín, qui l'ont immédiatement doublé, le pilote Ducati s'est retrouvé quatrième, au contact du trio de tête, jusqu'à sa chute au sixième tour. Une erreur qui fait passer son avance sur Martín de dix à un petit point au championnat.

Il reconnaît sa responsabilité, après avoir voulu en faire trop pour remonter. "J'ai fait une erreur, sincèrement", a déclaré Bagnaia. "Tout le week-end, j'ai été très rapide au virage 4, j'entre très vite. À ce tour, j'ai un peu exagéré la trajectoire, j'ai été plus proche de la corde. J'ai anticipé l'entrée et j'ai perdu l'avant, sincèrement."

"J'ai pris un très bon départ mais le device ne s'est pas désengagé à l'arrière donc j'ai pris les virages 1 et 2 avec la moto en position basse et j'ai perdu des positions, j'étais quatrième."

"Après, j'ai eu du mal avec le grip à l'arrière pendant plus ou moins un tour et demi. Puis tout est revenu à la perfection, j'ai réduit l'écart, mais dès que je suis arrivé au virage 4, je suis tombé. Donc c'était de ma faute, j'ai déjà présenté mes excuses à mon équipe parce qu'ils ont fait un travail parfait, comme toujours. Sincèrement, j'ai juste fait une erreur."

Pecco Bagnaia est tombé alors qu'il avait le pneu medium à l'avant, un choix qu'il juge bon même s'il était délicat à gérer. Il estime que les pilotes qui avaient le dur étaient encore plus en délicatesse.

"Il faut dire qu'à ce moment-là, on n'avait pas le bon pneu à l'avant parce que la température ne nous permettait pas de rouler avec le dur. Mais le medium est bizarre et après deux tours, le tendre est fini. Je pense que le medium était le bon choix mais à ce moment-là, je suis sorti trop large du virage 3 et quand je suis entré au virage 4, j'étais 3 km/h plus rapide. Ce n'est rien mais en étant plus proche de la corde, je l'ai perdue."

"[Aleix Espargaró] n'a fini que troisième à cause du pneu dur, je voyais de derrière qu'il perdait l'avant, où qu'il sortait large tout le temps parce qu'il ne pouvait pas forcer sur l'avant", a ajouté Bagnaia. "Avec le tendre ou le medium, je pense qu'il aurait gagné mais ça nous aidera aussi pour demain."

Concernant le pneu arrière, Bagnaia passera du tendre au medium pour la course principale : "Demain, on va rouler avec un autre pneu. On va rouler avec le medium, un pneu que je préfère. Il offre plus de stabilité, il est plus facile à comprendre et pour [appréhender] la perte d'adhérence. C'est un pneu que je préfère."

Une lutte pour le titre qui pousse à la faute

Le rythme très élevé appliqué par le quatuor de tête a également contribué à la chute de Pecco Bagnaia. Tous les week-ends, les pilotes prennent de gros risques pour tenter de faire la différence, ce qui explique les erreurs à répétition, la précédente parmi les prétendants au titre ayant été celle de Jorge Martín en course au Sachsenring.

"Tout d'abord, le nouveau pneu arrière est fantastique, mais il nous fait plus tomber parce que l'arrière pousse beaucoup l'avant. Aujourd'hui, les trois premiers ont fini la course avec huit secondes d'avance sur le quatrième. Actuellement, la vitesse de certains est incroyable. Je pense qu'on n'a jamais vu une telle chose. C'est super impressionnant, j'adore ça, mais le risque de chute est toujours là."

Bagnaia reconnaît qu'il faudrait "un peu" revoir l'approche... mais qu'il est difficile de freiner la nature des pilotes : "Il y a déjà eu dix courses donc on le sait, mais on oublie toujours ! Sincèrement, aujourd'hui je pensais juste à attaquer. J'ai refait tout le retard sur Aleix et je commençais à songer à un dépassement."