Morbidelli pénalisé pour l'accrochage avec Bezzecchi

Franco Morbidelli a perdu le contrôle de sa moto en arrivant au premier freinage lors de la course sprint à Silverstone, et a violemment percuté Marco Bezzecchi. Les deux hommes ont été projetés à terre et ont éprouvé des difficultés pour se relever.

Une enquête a immédiatement été lancée et le collège des commissaires, composé de Freddie Spencer, Andres Somolinos et Tamara Makto, a jugé le pilote Pramac coupable d'un "pilotage irresponsable", et plus précisément d'une infraction de type MGP-CC6, concernant le départ et le premier tour.

Cette infraction étant la première de la saison, la pénalité sera un double long-lap à respecter lors de la course de dimanche. Le pilote et son équipe ont le droit de faire appel de la décision. À noter que la zone du long-lap, auparavant située au virage The Loop, se situe désormais à Luffield.

Pas de blessure pour Bezzecchi

Le MotoGP a précisé que les deux pilotes sont restés conscients après leurs chutes, et ont été dirigés vers le centre médical. VR46 a précisé que concernant Marco Bezzecchi, aucune blessure n'est à déplorer mais qu'il souffre du pied droit. L'Italien a renoncé à ses activités média pour la journée.

"Une course plus courte que prévu : je n'ai pas pris un mauvais départ, j'ai essayé de conserver ma trajectoire intérieure au premier virage, j'ai senti un gros choc et je me suis retrouvé dans les airs", a expliqué Bezzecchi dans une déclaration transmise par VR46. "Le choc avec l'asphalte a été dur, j'ai immédiatement senti une douleur au pied, mais après la radio au centre médical, nous avons exclu toute blessure."

"J'ai mal, on essaie d'utiliser ces heures pour récupérer avec de la kinésithérapie et de comprendre dans quelle condition je pourrai reprendre la piste demain."

Si Morbidelli n'est pas apte à rouler dimanche, les commissaires ont précisé que la pénalité devra être respectée lors de la prochaine course principale qu'il disputera, le règlement ayant été amendé après que Marc Márquez a "échappé" à une sanction en raison d'un forfait l'an passé.