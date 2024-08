Morbidelli s'est senti aspiré : "Un incident de course malheureux"

Franco Morbidelli ne se sent pas responsable de l'accrochage du départ en course sprint à Silverstone. En arrivant au premier virage, l'Italien a perdu le contrôle de sa Ducati et a percuté la moto de Marco Bezzecchi. Les deux hommes ont été envoyés à terre, et l'incident vaudra un double long-lap à Morbidelli dimanche.

Pour le pilote Pramac, la sanction est sévère car il se sent victime des circonstances puisqu'il a été aspiré par Maverick Viñales et n'a pas pu garder le contrôle de sa machine. "Je suis revenu à la position normale mais je n'ai pas pu éviter la chute, je n'ai pas pu éviter le contact", a expliqué Morbideilli. "J'ai essayé de l'éviter mais je suis tombé et j'ai percuté Marco, malheureusement. C'est dommage."

"Ce n'était pas irresponsable, disons-le comme ça, c'était de la malchance, parce que je ne voulais doubler personne. J'ai juste freiné à l'endroit normal. Si vous regardez les images, j'ai freiné un peu plus tôt que le pilote sur ma gauche, qui était [Miguel] Olivera. Mais après, j'ai été aspiré par Maverick, qui avait une vitesse différente de tout le monde, et c'est un épisode malheureux du premier virage."

Morbidelli ne souhaite pas remettre en cause le verdict des commissaires de course mais conteste la qualification de "pilotage irresponsable" pour l'incident, puisqu'il n'a pas l'impression d'avoir été l'auteur une manœuvre discutable.

"Le problème est que c'est la course et qu'on roule à plus de 200 km/h à cet endroit, il y a 20 motos et des choses comme ça peuvent arriver. Ma vision sur cet épisode est que c'est un incident de course malheureux. Ce n'est pas du tout du pilotage irresponsable, mais les commissaires ont une opinion différente et je l'accepte."

Pour Morbidelli, il est "certain" que l'accrochage est la conséquence de la place prise par l'aérodynamique en MotoGP : "On arrive au premier virage à une vitesse très élevée et l'aspiration fait une grosse différence. Mais heureusement je vais bien, Marco va bien. On est touchés mais on va bien."

Bezzecchi souffrait au niveau du pied droit après l'incident, mais les examens pratiqués au centre médical n'ont révélé aucune fracture.