Bagnaia à nouveau dans le coup, "un vrai soulagement"

Pecco Bagnaia a avoué son soulagement à la fin de la première journée d'essais du GP du Japon, et pour cause : gêné par sa perte de performance au freinage depuis Misano, il a enfin retrouvé des sensations familières dans cette phase où habituellement il excelle.

Ses douleurs à la jambe avaient quelque peu masqué le problème lors du GP de Saint-Marin, avant d'apparaître de manière évidente le week-end dernier, en Inde. Dominé par Jorge Martín et Marco Bezzecchi, le leader du championnat a même fini par partir à la faute en course, en forçant trop sur les freins. Déstabilisé par le comportement de sa Ducati, il demandait alors à son équipe d'identifier ce qui avait à ce point pu le priver de son point fort.

Aujourd'hui, au Japon, deux options de réglages différentes étaient évaluées sur la GP23 du champion en titre et la solution a enfin été trouvée. "On a eu différentes étapes dans la journée", explique Bagnaia. "Les deux premières sorties, ce matin, ont été les meilleures, puis on est revenus à la moto de Buddh et je me suis à nouveau senti bizarre, mes chronos étaient à une seconde. Grâce à ces réglages, on a mieux compris ce qui n'allait pas. Ensuite, cet après-midi, on s'est juste concentrés sur le fait d'améliorer mes sensations et c'est allé de mieux en mieux à chaque run."

"Dans mon premier time attack, j'ai attaqué mais d'une façon assez prudente. Puis, pour le deuxième, j'ai attaqué comme je le fais normalement et je me suis enfin à nouveau senti fort dans les freinages. J'arrivais à bien arrêter la moto, elle glissait normalement et c'est un vrai soulagement pour moi", admet le pilote italien, qui explique avoir retrouvé sa confiance et ses sensations, et se sentir plus performant et régulier.

Ces progrès ont été notables sur la feuille des temps, avec son quatrième temps ce matin et le deuxième chrono, à 29 millièmes du leader, cet après-midi. "Je suis content. Ça faisait longtemps que je n'avais pas été dans le top 5 en EL1 et ensuite, c'était super de faire ce chrono dans la deuxième séance", se réjouit-il, alors que les derniers Grands Prix ont fortement réduit son avance au championnat.

"Je suis content à tous les niveaux. Au final, j'ai retrouvé des sensations au freinage, j'arrive à beaucoup forcer sur les freins et c'est un gros soulagement. J'étais trop en difficulté lors des deux derniers week-ends de course et je suis enfin content de ce point de vue-là. Il me manque encore quelque chose pour être complètement satisfait mais c'est en tout cas un énorme pas en avant."

Grâce à ces changements de réglages, "plus mécaniques" qu'électroniques, Bagnaia est à nouveau dans le coup, prêt à finaliser sa préparation lors des derniers essais puis à s'attaquer aux courses.

"On a juste travaillé sur le fait de retrouver mes sensations au freinage et on n'a pas tellement pensé aux autres domaines, qui seront importants à comprendre demain matin. Mais franchement, je suis content. Si la course avait lieu cet après-midi ou demain matin, je serais déjà satisfait [de mon niveau]", prévient-il. Mais pendant qu'il menait ce travail, d'autres n'ont pas perdu de temps, et il le sait... "La première chose que je me suis dite c'est 'Mince, Binder est premier, alors ça veut dire qu'il va être coriace ce week-end !'", admet-il. "On sait parfaitement que si Binder part devant, il est vraiment dur à battre."