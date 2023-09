Ducati ne veut plus revoir un incident à la Iannone-Dovizioso

Arrivé à la victoire en MotoGP il y a tout juste deux ans, Pecco Bagnaia affiche depuis ce moment-là des statistiques impressionnantes. En 39 Grands Prix, il est monté sur le podium 27 fois et a cumulé 16 victoires, ce à quoi il faut ajouter quatre succès et six autres top 3 dans l'exercice du sprint introduit cette année. Surtout, il s'est battu pour le titre l'an dernier puis à nouveau cette année, devenu une véritable référence du championnat.

Le scénario est toutefois très différent pour cette seconde bagarre que mène le pilote de 26 ans dans la quête du trophée de champion. La saison dernière, il avait dû effacer un retard record de 91 points et, face à Fabio Quartararo sur sa Yamaha, il avait repoussé la lutte jusqu'à la dernière manche pour finalement l'emporter. Cette fois, c'est en interne qu'il trouve l'opposition puisque ses principaux adversaires s'appellent Jorge Martín et Marco Bezzecchi, tous deux sur des Ducati.

Et lorsqu'il lui est demandé ce que cela change, Bagnaia se montre un brin sarcastique. "Ce qu'il y a de mieux c'est que, comme ça, personne ne peut dire qu'on a des consignes d'équipe. L'année dernière, c'est quelque chose qui a été souvent répété. C'est donc la meilleure chose", observe-t-il, un sourire en coin.

Il est vrai que lorsque sa saison 2022 a basculé sur l'objectif de rattraper puis dépasser Fabio Quartararo au championnat, Pecco Bagnaia s'est retrouvé à la lutte contre Enea Bastianini, éblouissant sur la Ducati satellite du team Gresini et bientôt désigné pour être son futur coéquipier dans l'équipe officielle. Et combien de fois le Turinois a-t-il entendu dire qu'une victoire qu'il arrachait à ce coriace adversaire était en réalité le fruit d'un cadeau décidé par le management ? Des fabulations qui n'ont d'ailleurs pas agacé que lui.

Interrogé sur les spéculations selon lesquelles des consignes d'équipe auraient été appliquées dès l'été, l'an dernier, Paolo Ciabatti a encore catégoriquement démenti lors d'une récente édition du podcast officiel du MotoGP : "Non, ça n'est pas vrai. Les gens pensent peut-être que je mens, mais je dis juste à nos pilotes : 'S'il-vous-plaît, ne faites pas sortir un autre pilote Ducati avec un dépassement trop ambitieux alors que nous nous battons pour le titre'. […] C'est la seule chose que j'ai toujours dite, je n'ai jamais dit à quelqu'un de rester derrière ou quoi que ce soit."

GP d'Argentine 2016 : Andrea Dovizioso termine à la poussette après avoir été envoyé au tapis par son coéquipier, Andrea Iannone, dans le dernier tour. Ils étaient sur le point de monter tous les deux sur le podium.

"Au final, on sait que quand un pilote a l'opportunité de gagner, il veut gagner, et nous le comprenons parfaitement. Ceci étant dit, et je suis désolé de le dire car Andrea est un bon ami, mais je ne veux plus revoir ce qui s'était passé entre Iannone et Dovizioso au dernier virage [du GP d'Argentine 2016]. Là, c'était trop ambitieux. C'est la seule chose que nous ne voulons pas voir entre pilotes Ducati", souligne le directeur sportif de Ducati Corse, afin d'illustrer on ne peut plus clairement sa hantise.

La menace représentée par Martín s'est faite plus forte depuis quelques courses, couplée à une chute malheureuse de Bagnaia à Barcelone puis à des difficultés inattendues au freinage. Mais en dépit de son stress personnel lorsqu'il voit les deux hommes croiser le fer avec un enjeu désormais beaucoup plus élevé, Paolo Ciabatti retient surtout la correction entre eux : "Leur bagarre a été très excitante. On peut voir qu'ils essayent de se battre l'un l'autre, ce qui est bien entendu ce que l'on attend, mais ils n'ont jamais rien fait d'incorrect."

Pecco Bagnaia, un champion sous-estimé ?

Sur le fond, ces rumeurs sont, selon Paolo Ciabatti, le signe que le champion actuel n'est peut-être pas perçu à la hauteur de son talent, sans doute trop réservé pour faire le show en dehors de la piste. "Qu'elle qu'en soit la raison, je pense qu'il a été sous-estimé d'une manière générale. Toutes ces conneries de consignes d'équipes dont les gens ont parlé l'année dernière… Je sais que ça n'était pas vrai et je sais que s'il est revenu après avoir été à moins 91 points, c'est grâce à lui et à son équipe, c'est tout. Point."

"Les gens ne se soucient pas des statistiques. Ceux qui parlent sur les réseaux sociaux ou au bar ont une analyse différente, mais si on regarde le nombre de tours menés par chaque pilote l'année dernière, Pecco a bouclé 189 tours en tête et Fabio 76. Quand on voit un pilote qui a mené un aussi grand nombre de tours par rapport au deuxième classé, cela montre clairement qu'il a fait une saison fantastique."

"Le caractère de Pecco est probablement un petit peu plus calme. […] Nous sommes de la même région, nous sommes plus introvertis par rapport à l'Émilie-Romagne et à la région de Rimini", observe Paolo Ciabatti. "Nous ne voulons pas changer la personnalité d'un pilote. Déjà, c'est impossible, et puis on ne peut pas faire quelque chose de fake et demander à un pilote de se mettre à faire des blagues si ça ne lui vient pas naturellement. Il y a des pilotes différents, avec des caractères différents. […] J'aime ça", assure le directeur sportif, qui ne veut voir qu'une chose : "Des pilotes qui se respectent totalement et qui essayent de battre leur coéquipier sans manœuvres trop ambitieuses."

