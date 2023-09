Essais - Nouveau record pour Binder, Quartararo piégé dans le money time

Avant l'arrivée annoncée d'averses pour la suite du week-end, les pilotes MotoGP ont pu profiter d'une heure de piste sèche et ensoleillée pour compléter leur préparation de ce Grand Prix du Japon. Jorge Martín, auteur du meilleur temps ce matin, a rapidement pris les commandes de la seconde séance et, dès la première partie, il apparaissait déjà sous la barre des 1'45, plus rapide que lors des EL1.

Derrière le pilote Pramac Racing, le classement est longtemps apparu varié, avec d'autres Ducati (Di Giannantonio, Zarco, Bezzecchi) dans le top 10 ainsi qu'Aprilia (Oliveira, Viñales), KTM (Binder) et Yamaha (Quartararo) bien représentés. Pour le compte de Honda, il fallait descendre juste en dehors du top 10 pour trouver Marc Márquez, l'homme le plus observé du week-end.

Le nom du leader a changé à la mi-séance. Jusqu'alors deuxième, Miguel Oliveira a pris les commandes, bientôt suivi par le passage de Fabio Quartararo au deuxième rang. Mis à part cette évolution, la séance s'est dans l'ensemble révélée très sage, jusqu'à l'entrée dans le dernier tiers : Márquez a alors lancé les hostilités du time attack et, une fois n'est pas coutume, c'est en roulant seul qu'il s'est propulsé de la dixième à la troisième place.

Jusqu'alors 13e, Aleix Espargaró s'est hissé à la quatrième position, avant d'enchaîner avec un tour bouclé en 1'44"387 qui lui a valu de passer en tête. Puis c'est Brad Binder qui a pris les commandes pour la première fois, tandis que Pol Espargaró se propulsait pour sa part de la 17e à la cinquième position.

Cela repoussait encore un peu plus Martín, toujours bloqué sur son temps de début de séance. Le dernier quart d'heure a finalement relancé la machine pour le pilote Pramac, avec une première amélioration qui l'a mené à quelques centièmes de Binder, leader depuis peu à cet instant.

Chute de Quartararo

Fabio Quartararo était quatrième lorsqu'il est tombé à ce moment-là. Dans le virage 6, le pilote Yamaha a été brutalement envoyé au tapis alors qu'il se trouvait sur le vibreur. Il s'est relevé seul mais a quitté le bac à gravier en boitillant, avec visiblement une douleur au pied droit.

Il allait néanmoins faire son retour en piste par la suite mais la perte de temps dans cette phase décisive a eu une conséquence immédiate, celle de le faire sortir du top 10 alors que les améliorations de ses adversaires se sont rapidement enchaînées.

Viñales, Zarco, Miller… Les améliorations n'ont pas tardé, en effet, dès que les drapeaux jaunes ont été rangés. Il restait encore huit minutes de séance lorsque Fabio Di Giannantonio a fait apparaître sur les chronomètres le premier temps en 1'43. Cela a valu au pilote Gresini Racing de prendre la tête du classement avec trois dixièmes de marge. On était alors à un dixième et demi du record absolu de la piste, qu'Aleix Espargaró allait ensuite battre de quelques millièmes.

Puis Brad Binder a asséné un coup de massue : avec un chrono de 1'43"489, le pilote KTM, qui testait aujourd'hui un nouveau châssis en carbone, a détrôné l'un des records les plus anciens du MotoGP, une référence de Jorge Lorenzo qui résistait depuis 2015 sur cette piste !

Pecco Bagnaia, qui évalue depuis ce matin deux set-ups différents à la recherche de ses sensations perdues au freinage, était descendu à la 14e place lorsqu'enfin, il s'est propulsé au deuxième rang de cette séance. Nous étions alors dans les deux dernières minutes et, avec 29 millièmes de retard sur la référence de Brad Binder, le champion en titre se mettait enfin à l'abri.

L'ordre n'allait plus changer aux premières places. Aleix Espargaró a validé le troisième temps, suivi par une série de pilotes Ducati : Jorge Martín, Marco Bezzecchi, Fabio Di Giannantonio et Johann Zarco. Maverick Viñales a validé sa place dans le top 10, de même que Pol Espargaró et Jack Miller.

Oliveira a en revanche manqué le coche, comme tous les pilotes Honda. Márquez est tombé dans son dernier tour lancé, parti à la faute dans le virage 1, et n'a pu faire mieux que 14e. Quant à Quartararo, il est descendu à la 13e place après sa chute et n'a plus été en mesure de remonter dans la hiérarchie. L'ensemble des motos japonaises figurent ce soir en dehors du top 10 à Motegi et devront donc passer par la Q1.

À noter qu'ils sont 12 à avoir tourné dans la même seconde que le leader du jour, alors que l'on a pu voir de nombreux tours annulés pour dépassement des limites de la piste et que quelques drapeaux jaunes agités à des moments sensibles ont également gêné les améliorations. Outre les chutes de Quartararo et Márquez, on peut signaler celle de Miller à une vingtaine de minutes de la fin (virage 11). Raúl Fernández est quant à lui tombé deux fois dans le virage 10.

Les pilotes MotoGP reprendront la piste samedi matin pour les derniers essais libres, suivis par les qualifications de ce GP du Japon. D'ici-là, la condition d'Álex Rins doit être évaluée après cette première journée de roulage marquant son retour de convalescence. Le pilote espagnol, qui roulait sans antidouleurs afin de bien percevoir la réaction de sa jambe blessée au mois de juin, n'a bouclé que cinq tours cet après-midi.

