Bagnaia stoppé par des soucis techniques "étranges" sur la Ducati

Pecco Bagnaia avait connu des qualifications similaires à celles de Jorge Martín au Mans, avec une première ligne malgré une chute à la fin de la Q1, mais leurs courses sprint ont été opposées. Pendant que le Madrilène réalisait un cavalier seul, Bagnaia a vécu une entame de course difficile et en a vu la fin depuis son garage.

Sa deuxième place sur la grille s'est transformée en 15e position à la fin du premier tour, en raison d'un souci qui a fait cabrer sa moto au départ. Les problèmes ne se sont pas arrêtés là sur la Ducati et Bagnaia a dû passer dans une zone de dégagement, pour finalement regagner son stand et abandonner. La cause exacte des problèmes n'est pas encore identifiée.

"Je ne sais pas [ce qu'il s'est passé]", a déclaré l'Italien. "Dès que j'ai entamé le deuxième tour, j'ai senti quelque chose d'étrange, au tour de formation j'étais déjà sorti large au virage 7, bizarrement. Et au départ, la moto avait déjà eu un gros wheelie. C'était très difficile de faire quoi que ce soit, j'ai perdu l'avant au virage 6, avant de sortir large au virage 7, presque à l'accélération, donc quelque chose n'allait pas. Je sentais que ça ne fonctionnait pas comme je l'attendais."

Finalement hors des points, Bagnaia a dû abandonner en raison d'une moto devenue "dangereuse" : "Je ne suis pas le genre de personne qui veut abandonner, et pour avoir des informations pour demain il était préférable de continuer, mais c'était mieux de s'arrêter."

Concernant le départ, Bagnaia a assuré que le variateur de hauteur "fonctionnait bien" et a "une idée" de la cause du problème, mais n'a pas encore de réponse définitive : "Je ne peux pas le dire clairement mais nous allons tout vérifier pour demain."

Bagnaia suspecte un lien avec sa chute à la fin de la Q2, qui a obligé Ducati a faire de grosses réparations sur sa Desmosedici : "C'est de la malchance qui vient de mes erreurs de la matinée parce que sans la chute, j'aurais eu la même moto et tout allait bien, on ne s'attendait pas à une telle réaction dans le sprint."

Il y a deux semaines à Jerez, Bagnaia avait déjà connu un abandon le samedi mais avait finalement fait la bonne opération le lendemain, en s'imposant alors que Martín était parti à la faute. Il espère pouvoir jouer la dimanche, en s'élançant à nouveau de la deuxième place.

"L'espoir est de se battre pour les deux premières positions parce que notre rythme était assez bon pour ces positions. Nous allons retenir le positif cette journée et mon équipe travaille déjà sur de bonnes choses, pour avoir la même moto que l'autre. On sait que le potentiel est très élevé."

"[Le championnat] est encore très long", a-t-il ajouté. "C'est vrai qu'il faut trouver la constance mais cela fait deux week-ends de suite qu'on est confrontés à de la malchance le samedi."