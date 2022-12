Malgré son titre, Bagnaia considère toujours Quartararo plus complet

Charger le lecteur audio

Pecco Bagnaia n'a jamais cherché à se cacher derrière son petit doigt en 2022, notamment après ses chutes très coûteuses en points. Après celle du Mans, il estimait devoir "gagner en maturité" et a retrouvé le chemin de la victoire dès la manche suivante, au Mugello, avant de connaître deux abandons successifs : un provoqué par Takaaki Nakagami à Barcelone et surtout un par sa faute au Sachsenring, alors qu'il était dans le sillage du futur vainqueur Fabio Quartararo.

Après ce zéro pointé, le quatrième en dix courses en 2022, Bagnaia a une nouvelle fois pris ses responsabilités. "Fabio a encore démontré qu'il était plus complet que moi", résumait alors l'Italien, qui a vite repris confiance et surtout su corriger le tir pour combler les 91 points qui le séparaient de Quartararo, décrochant ainsi la couronne mondiale.

Pecco Bagnaia s'est en effet montré bien plus solide après sa bévue en Allemagne, avec huit podiums en dix épreuves, dont cinq succès, et une seule chute en course. Pour autant, il considère toujours Fabio Quartararo comme un pilote plus solide que lui, soulignant notamment les performances du Niçois avec une Yamaha nettement dominée par la Ducati en 2022.

"Au Sachsenring, j'ai dit que Fabio était plus complet", a rappelé Bagnaia après avoir décroché le titre. "Je pense toujours que Fabio est l'un des pilotes les plus complets parce qu'il ne perd jamais son ambition, son besoin de victoire, étant donné qu'il a une moto plus lente. C’est vrai qu’on a gagné, j'étais presque toujours le meilleur Ducati, mais il avait une moto qui était plus lente et qui avait plus de soucis que la mienne et il s'est quand même battu."

"Alors je pense toujours que Fabio est plus complet que moi mais j'ai essayé de progresser cette année, j'ai progressé. J'ai grandi en tant que pilote, en tant qu'homme. Je pense que je peux mieux comprendre les choses, les situations et aussi le travail dans le garage avec mon équipe. Je pense que mon niveau de croissance est en bonne voie, et j'espère continuer comme ça."

La chute de Pecco Bagnaia derrière Fabio Quartararo au Sachsenring

Bagnaia qualifie Quartararo de "gros freineur" mais plus que le pilotage, c'est l'approche mentale de son rival qui l'épate, notamment "quand il doit faire quelque chose comme en Malaisie ou en Autriche", deux courses où le Français a arraché le podium dans un contexte difficile : "Dans ces moments, il est incroyable. Je pense qu'il était assez clair que la Ducati était plus rapide, plus performante. J'ai fait des erreurs mais on a continué à se battre pour le championnat même s'il avait une moto devancée par la nôtre. Je pense que mentalement, il aurait facilement pu perdre espoir pour le titre mais il a continué à le jouer. Mentalement, il est très fort."

Lin Jarvis, grand patron de Quartararo chez Yamaha, a lui aussi salué l'approche mentale de son pilote, et pas seulement pendant les courses. Le directeur général de Yamaha Motor Racing estime que Quartararo a su encaisser dignement la victoire de Bagnaia au championnat. “Je pense vraiment que Fabio a tout donné, qu'il a fait son maximum", a souligné Jarvis, interrogé par le site officiel du MotoGP. "Après la course, émotionnellement il était… Son calme s'est peut-être transformé en réalisation et en frustration à la fin."

"Je ne veux pas dire qu'il a perdu le titre, parce que ce n'est pas ça, mais ça ne se poursuit pas. Vous ne perdez rien, vous étiez le champion jusqu'à ce moment-là, puis vous ne l'êtes plus. Mais il a montré un bon état d'esprit. On a souvent vu que quand il connaît une déception, il passe vite à autre chose. Il a l'habitude de ça. C'est quelqu'un de très sensible mais après il met ça de côté et fait son travail, ouvre un nouveau chapitre."

Fabio Quartararo a été l'un des premiers à féliciter Pecco Bagnaia après son titre

Pecco Bagnaia ne voit pas que des forces chez Fabio Quartararo et pense avoir légèrement fait vaciller son rival dans la deuxième partie de la saison, quand le pilote Yamaha a eu de plus en plus de mal à jouer le podium et a commis quelques erreurs à son tour, avec ses chutes à Assen et à Phillip Island.

"Peut-être que Fabio a trop joué en défense pendant cette partie du championnat. Je ne sais pas si j'ai mis trop de pression sur eux mais il est certain que quelque chose a changé parce que dans la première partie de la saison ils étaient plus réguliers, et dans la seconde partie ils ont commencé à être un peu plus en difficulté."

Cette saison 2022 aura été riche d'enseignements pour Bagnaia, qui ne se sent pas encore à son meilleur niveau : "Je pense qu'on ne cesse jamais de progresser, de grandir, d'apprendre. J'ai beaucoup de choses à améliorer et à apprendre, y compris parfois dans ma façon de parler aux journalistes. Mais je pense que c'est normal, j'ai 25 ans et je grandis en tant qu'homme aussi. Je pense que ça fait partie du cercle de la vie."