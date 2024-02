Bastianini voit une marge de progression malgré la vitesse de la Ducati

Enea Bastianini n'a pas démérité lors des derniers essais de pré-saison, loin s'en faut, puisqu'il s'est positionné au deuxième rang du classement final, à un dixième seulement du chrono étourdissant de son coéquipier Pecco Bagnaia. Lui aussi a largement roulé sous le record officiel de la piste, alors qu'il était apparu fatigué la veille, touché quelques jours plus tôt par un virus.

Mardi soir, c'était visiblement de l'histoire ancienne. Serein dans ses commentaires, Bastianini a aussi allumé une mèche en glissant qu'en dépit de sa vitesse, il sentait la GP24 encore perfectible. À l'instar de Jorge Martín, en effet, il a souffert de chattering. Qu'en sera-t-il lorsque ces vibrations auront été éradiquées par les techniciens de Ducati ? C'est la question qui va tarauder les esprits chez la concurrence, alors qu'approche le premier Grand Prix.

"Mes sensations avec la moto sont bonnes, comme au premier jour. On travaille très bien", s'est félicité Bastianini auprès du site officiel du MotoGP au moment de clore ses essais. "On a quelques problèmes, mais ce sont de petits problèmes, à savoir des vibrations par rapport à l'année dernière, en particulier dans les virages à gauche. On a aussi quelque chose à résoudre à l'avant, quand on est sur l'angle maximal. Mais le rythme a été bon et le time attack pas mauvais, ça va."

Enea Bastianini a eu quelques vibration sur l'angle maximal. Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

"Les temps sont déjà bons mais on n'est pas à 100% pour le moment", a assuré le pilote italien. "Le principal problème aujourd'hui a été un peu de chattering à l'arrière. Et puis aussi, la dégradation à l'avant au bout de quelques tours."

"C'est quand on prend l'angle maximal qu'on a du chattering. Ça n'est pas un gros problème par rapport à mon style de pilotage, mais si on arrive à arranger ça, on pourra progresser un peu plus", a-t-il expliqué. "Ça vient en particulier avec le pneu medium, et c'était mieux avec le pneu soft dans le time attack. Je pense qu'on va pouvoir résoudre ce problème pour la course, on verra."

Je pense que Pecco et moi, on n'a pas été à 100% dans ce chrono et qu'on peut probablement faire quelque chose de plus pour la course.

Comme son coéquipier, il a confirmé qu'avec la nouvelle spec de la Ducati, la situation est bien meilleure qu'elle ne l'était l'an dernier à pareille époque : "Exactement. Je pense que Pecco et moi, on n'a pas été à 100% dans ce chrono et qu'on peut probablement faire quelque chose de plus pour la course. Mais ça n'est qu'un test et il faut qu'on garde notre calme."

Après ce qui n'était en effet qu'un test sans valeur pour le championnat, qu'attend-il désormais du premier Grand Prix ? "L'objectif est de toujours se battre pour la première place. Il faut voir ce qui va se passer course après course, prendre confiance, mais pour le moment on a très, très bien travaillé. On verra comment se passe la première course, je suis très curieux de voir ça !"

"Une année importante pour lui"

À titre personnel, Enea Bastianini s'est en tout cas remis sur de bons rails. Mal à l'aise l'an dernier avec la version 2023 de la moto, et surtout longuement sur la touche à cause de deux grosses blessures, il repart pratiquement à zéro avec une volonté palpable de faire oublier cette première saison ratée dans la combinaison de pilote officiel.

Sa performance à Losail est venue confirmer celle de Sepang, où il était apparu véritablement soulagé, trois mois après avoir remporté sur cette piste son unique victoire de 2023. Une semaine plus tard, au GP du Qatar, il n'avait pas retrouvé la même efficacité, son week-end ayant été gâché par une qualification lointaine et un rythme qu'il n'avait trouvé que tardivement. Mais pour ses retrouvailles avec le circuit, il était bel et bien dans le coup.

"C'est une année importante pour lui, après une très mauvaise année 2023", a souligné Davide Tardozzi, team manager de l'équipe officielle Ducati. "Je pense qu'il s'est remis de tous ses problèmes physiques. Mentalement, il est très concentré pour essayer de faire partie des prétendants au championnat cette année. Je pense qu'il a montré, à la fois au Qatar et en Malaisie, qu'il serait très compétitif. Je pense qu'il fera partie des quatre, peut-être cinq, qui vont se battre pour le championnat jusqu'au bout."

Compte tenu de la file d'attente qui se forme déjà devant le stand Ducati pour chercher à le remplacer la saison prochaine, l'enjeu est particulièrement important pour Bastianini. Le team manager de Ducati ne s'y trompe pas : il veut voir des résultats en piste avant d'envisager une éventuelle prolongation, aux côtés d'un Pecco Bagnaia assuré de rester. "Enea fait partie de ceux que nous regardons, mais nous prendrons un peu plus de temps pour décider notre second pilote pour 2025 et 2026."