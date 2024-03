Un an après, Bastianini récompensé à Portimão

Le circuit de Portimão lui avait logiquement laissé un très mauvais souvenir, et pourtant Enea Bastianini a le sourire ce week-end. Le pilote italien avait été accidenté ici-même il y a un an, involontairement envoyé au tapis par Luca Marini pendant la course sprint, la toute première de la saison. Blessé à l'épaule, il avait ensuite dû faire face à une longue convalescence qui n'avait fait que ralentir son adaptation, déjà complexe, à la dernière version de la Ducati et à son nouveau rôle de pilote officiel.

Après une saison 2023 très compliquée, seulement embellie par une victoire dans les dernières semaines, Bastianini se sait sur un siège éjectable, et pourtant, la dynamique semble incontestablement meilleure cette année. Cinquième du GP du Qatar, où il s'était trouvé trop prudent, il a cherché à très vite hausser le ton au Portugal.

Des modifications sur le frein moteur et une étude inspirée des données de ses collègues chez Ducati lui ont permis de passer un cap dès la journée de vendredi, avec à la clé le meilleur temps. Et ce matin, c'est lui qui a bouclé le meilleur tour dans l'exercice des qualifications. Il n'avait plus été en pole position depuis le GP d'Autriche 2022, époque à laquelle il courait encore pour le team Gresini, et n'avait jusqu'à présent figuré que deux fois en première ligne avec le team d'usine.

Ce samedi, tout s'est joué en un seul tour, car sa première tentative s'était soldée par un temps annulé pour cause de limites de piste dépassées. Passé par les stands pour chausser une nouvelle monte pneumatique, il a d'emblée aligné les secteurs parfaits et s'est assuré d'un chrono auquel personne n'a pu répliquer.

"Après une si longue attente, cette pole position est spéciale aujourd'hui", a-t-il commenté à chaud, "et puis c'est la première pour moi avec [l'équipe officielle] Ducati. Je suis content parce qu'on a progressé par rapport à hier. Aujourd'hui, on était confiants de pouvoir faire une bonne qualif et la pole position est arrivée. Ce n'est que la première étape, mais on est contents."

Sur la première ligne, Enea Bastianini va retrouver l'un de ses adversaires les plus coriaces : Jorge Martín, qui ne cache pas prétendre prendre sa place la saison prochaine. En pole position au Qatar, l'Espagnol partira cette fois de la troisième position pour les courses portugaises, mais il sent que le sprint pourrait, pour une fois, ne pas lui sourire.

"L'objectif aujourd'hui était d'être en première ligne", observe Martín. "Je suis content d'avoir atteint ce premier objectif. Je pense, ceci dit, que l'après-midi va être compliqué. Mon rythme est bon, mais il y a deux ou trois pilotes qui peuvent se battre pour la victoire. On verra, il faut bien comprendre les choses parce que je me sens vraiment très bien avec le pneu medium très usé, tandis qu'avec le soft j'ai toujours un peu de mal. Je me sens plus fort pour demain que pour aujourd'hui, mais j'espère qu'on va y arriver."

La surprise Viñales ?

Entre les deux Ducati, c'est une Aprilia qui s'est intercalée, en l'occurrence celle de Maverick Viñales. Touché par une gastro-entérite, l'Espagnol était livide vendredi après une nuit sans sommeil, et pourtant il a accompli un travail qui pourrait bien être déterminant pour la suite. Lui qui recherche inlassablement le bon équilibre sur sa RS-GP depuis qu'il a reçu la version 2024, il assure en effet que le travail réalisé vendredi s'est révélé particulièrement précieux.

"Hier, c'était très important que je sois sur la moto même si je me sentais très malade, parce qu'il fallait qu'on modifie un peu l'équilibre de la moto pour essayer de trouver de meilleures sensations. On l'a trouvé et je peux donc pousser un peu plus fort", décrit-il.

Vendredi soir, déjà, il expliquait au site officiel du MotoGP : "On avait plusieurs réglages différents à essayer, différentes répartitions du poids sur la moto pour essayer de comprendre de quel équilibre j'ai besoin. On a fait le boulot, donc j'en suis très content." Expliquant s'être "fait violence" pour rouler malgré son état, il précisait avoir eu "besoin de confirmer certaines choses qui seront très importantes pour l'avenir".

Aujourd'hui, Viñales en a tiré les bénéfices, rapide tout au long des qualifications jusqu'à se positionner à huit centièmes de la pole. Précédemment, il avait enregistré le meilleur temps des derniers essais libres, avec une nette avance sur ses poursuivants.

"Les chronos sont là, donc je suis très content de la manière dont les choses se passent. Bien sûr, je ne suis pas au maximum, mais peu importe, c'est la course donc il faut être bien concentré. Je me sens bien préparé et je pense qu'on a de bonnes chances", conclut celui qui recherche la victoire avec un troisième constructeur après ses succès passés avec Suzuki et Yamaha.