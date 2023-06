Bezzecchi n'a eu "aucune sensation" et suspecte un problème

Marco Bezzecchi faisait partie des favoris avant le Grand Prix d'Italie. Le pilote VR46 n'était certes que septième sur la grille, mais il s'est imposé en partant de la même position au Mans il y a un mois et a été le seul capable de suivre Pecco Bagnaia en course sprint samedi. Très vite, Bezzecchi a pourtant compris qu'il ne pourrait pas défendre ses chances.

"Je ne sais pas, mais ce n'était pas comme pendant les essais ou le sprint", a commenté l'Italien, seulement huitième sous le drapeau à damier, son plus mauvais résultat dans les courses du dimanche qu'il a terminées cette année. "Il faut vérifier mais je me suis senti très mal à partir du deuxième virage. Dès cet instant, j'ai compris que ma course allait être très, très difficile."

"Malheureusement, je n'avais aucune sensation sur la moto donc il faudra vérifier. C'est très bizarre parce qu'on n'a pas touché la moto, on n'a rien fait et j'ai eu beaucoup de mal. Je ne sais pas. Dans l'ensemble, c'était [un week-end] positif parce que j'étais très rapide jusqu'à la course d'aujourd'hui."

Bezzecchi a "perdu l'avant plusieurs fois" et ignore si le problème est lié au pneu, mais il est certain qu'il n'est pas la conséquence de son choix de gomme : "Ce matin, avec le medium j'étais en tête et hier, avec le medium j'étais très, très rapide. Ma moto était bonne avec le medium et le tendre."

"Je ne sais pas, je dois encore vérifier les données pour comprendre. C'est surtout sur l'avant, je me sentais très mal : je ne pouvais pas freiner tard, je ne pouvais pas entrer [en courbe] sur les freins. En me rapprochant [d'un pilote], je ne pouvais jamais ralentir, je sortais toujours large."

Bezzecchi a de quoi être déçu puisque tous les éléments indiquaient qu'il serait capable de se mesurer à Bagnaia ce dimanche : "Dans les données, c'était assez similaire. Il était un peu plus fort à certains endroits, mais rien de fou... jusqu'à hier. Aujourd'hui, je ne l'ai jamais vu."

Celui qui est la surprise de ce début de saison reste deuxième du championnat mais voit Bagnaia s'échapper puisque l'écart qui les sépare est passé d'un point avant l'entame du week-end à 20 unités après les deux succès du pilote Ducati officiel.