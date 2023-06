Bagnaia : un week-end parfait pour répondre aux critiques

Comme en course sprint, Pecco Bagnaia a été l'homme fort ce dimanche au Grand Prix d'Italie. Mais alors que le classement est resté compact samedi, les écarts ont rapidement grandi dans cette course principale, le pilote Ducati ayant volontairement pris de gros risques en début d'épreuve pour se protéger.

Parti en pole, il a été doublé par Jack Miller au départ mais a immédiatement repris l'avantage. Jorge Martín a été le seul à pouvoir tenir son rythme, avec néanmoins des difficultés pour rester à moins d'une seconde. Tour après tour, Bagnaia faisait son maximum pour s'assurer de n'offrir aucune opportunité à son adversaire.

"Je voulais attaquer", a résumé l'Italien sur le site officiel du MotoGP. "Je voulais creuser l'écart au début parce que j'avais le medium et parce que je savais qu'ils étaient nombreux à avoir le tendre. Je voulais creuser l'écart pour ne pas leur laisser la possibilité de se rapprocher. C'était dur parce que Jorge attaquait beaucoup, comme d'habitude. J'ai essayé de gérer ça et quand j'ai vu qu'il commençait à avoir un peu de mal, j'ai commencé à pousser pendant deux ou trois tours pour augmenter cet écart."

"Tout le monde a beaucoup attaqué aujourd'hui et j'en ai fait beaucoup pour que [Martín] ne soit pas suffisamment proche pour tenter un dépassement", a précisé Bagnaia en conférence de presse. "Je savais qu'il avait le tendre à l'arrière et que s'il passait devant, il pourrait creuser l'écart. C'est toujours dur de revenir parce qu'on est à la limite avec l'avant, on attaque, on peut le perdre, on peut toujours facilement partir à la faute... Je voulais juste être seul, j'ai attaqué au début."

"J'ai peut-être un peu sacrifié le pneu arrière pour les derniers tours parce qu'il était complètement fini. Je perdais des dixièmes à chaque tour mais c'était la meilleure stratégie possible parce que je savais qu'en faisant ça, Jorge attaquerait et que le medium allait avoir une plus longue durée de vie."

Pecco Bagnaia a dominé la course au Mugello

Pecco Bagnaia est le premier pilote à enchaîner pole, victoire en course sprint et succès en course principale en MotoGP après avoir dominé l'intégralité du week-end malgré des limites physiques, payant encore la chute du Mans qui l'avait laissé avec une cheville fracturée et un poignet endolori. Le Champion du monde 2022 a vécu "l'un des plus beaux moments" de sa carrière.

"C'est sûr que c'est mon meilleur week-end cette saison : la pole position, la victoire dans les deux courses donc je suis très content. Mon équipe a fait un très bon travail, on a fait un très bon travail, mon entourage [aussi] pour m'aider à bien me préparer et à être prêt pour ce week-end. Mon kiné a fait un très, très bon travail, comme mon entraîneur."

C'est toujours comme ça : on peut toujours être critiqué et en piste, quand on voit ça c'est incroyable. Pour moi c'est la plus belle chose au monde. Pecco Bagnaia

Ces dernières semaines, Pecco Bagnaia a parfois été critiqué pour ses chutes en course ou pour ces propos sur la compétitivité du plateau qui serait à l'origine des nombreux contacts. Même s'il assure être moins touché que par le passé par les remarques négatives, il est heureux d'avoir pu répondre avec un week-end parfait en piste et d'avoir senti le soutien du public tout au long du week-end.

"C'est toujours comme ça : on peut toujours être critiqué et en piste, quand on voit ça c'est incroyable. Pour moi c'est la plus belle chose au monde. C'est la première fois que je vois ça et c'est le vrai plaisir, les choses les plus importantes pour nous, pour moi. Je suis très heureux de voir ça et de les voir prendre du plaisir. Je pense qu'ils peuvent être contents de ce qu'ils ont vu."

"Quand tu es devant, tout le monde est content, mais quand tu es derrière, tout le monde dit des choses négatives sur toi", a-t-il souligné. "Ce n'est pas que pour moi, c'est pour tout le monde. Nous sommes humains et je n'y prête pas trop attention, c'était plus le cas avant. Mais quand tu lis quelque chose contre toi ou que tu vois que quelqu'un dit des choses négatives sur toi, tu ne te sens pas bien. Quand tu lis un compliment, ça va, merci, mais quand tu lis quelque chose de vraiment mauvais à ton sujet, tu y prêtes plus attention."

Pecco Bagnaia après sa victoire

"Mais comme je l'ai déjà dit, les réseaux sociaux peuvent être bons mais aussi négatifs. Le monde réel est la meilleure façon de voir l'amour des gens. Ce que j'ai vu aujourd'hui, c'était l'une des plus belles choses que j'ai vues, donc c'était très émouvant pour moi."

Le doublé du week-end a également une saveur particulière parce qu'il a été conquis en Italie, sur les terres de Bagnaia, et devant un public présent en nombre après une édition 2022 moins fréquentée : "Je suis très content de revoir le Mugello comme avant. C'était incroyable autour de la piste, beaucoup de monde, beaucoup de drapeaux. J'ai vraiment apprécié le week-end. Hier, on a chanté l'hymne après le podium du sprint. Aujourd'hui, il y avait du monde dans la ligne droite et c'était fou. Merci à eux parce que c'est le plus important pour moi."

"Je ne sais pas si c'est la même chose pour les autres mais quand je roule chez moi, je sens que je suis en mission", a ajouté Bagnaia. "Je voulais vraiment leur donner quelque chose et le résultat est la meilleure façon de le faire. Quand on a de tels résultats, la pole position et la victoire dans les deux courses, on ressent une grande joie parce qu'on sent qu'on a accompli sa mission. Pour moi, ce week-end, c'était très important de faire ce que l'on a fait. Je veux savourer puis penser au Sachsenring."

Après l'arrivée, Pecco Bagnaia s'est offert une célébration à la Valentino Rossi, un repas dans un bac à graviers organisé par son entourage : "Le meilleur hotdog du monde, c'est certain ! Mon fan club est fantastique. Ils sont arrivés avec une mascotte ici dans le paddock, avec une barre de son bluetooth. C'était incroyable de voir les gens danser avec eux, c'était fantastique."