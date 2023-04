Bezzecchi a cru ses chances de victoire envolées avec la pluie

Charger le lecteur audio

Le MotoGP a un nouveau vainqueur ! Marco Bezzecchi a rejoint le palmarès de la catégorie reine en remportant le Grand Prix d'Argentine, où sa domination a été totale dimanche, sous la pluie. À 24 ans, c'est précisément sur le circuit qui avait accueilli sa première victoire mondiale, en Moto3, en 2018, que le poulain de Valentino Rossi fait son entrée dans la cour des grands.

Déjà très rapide hier pendant la course sprint, le jeune pilote italien avait été désigné favori pour l'épreuve principale par quelques-uns de ses adversaires les plus avisés, Aleix Espargaró en tête, et lui-même s'était mis à y croire. "J'ai senti que j'étais vraiment bien mais quand j'ai vu la pluie, ce matin, j'ai vraiment été désespéré parce qu'hier je m'étais senti super bien sur la moto et je m'étais dit 'Demain, si je ne fais aucune erreur, je pense que je peux vraiment essayer de gagner'. C'est la première fois que j'ai pensé ça dans ma carrière, et quand j'ai vu la pluie ça a été un désastre pour mes émotions !" a-t-il raconté à l'arrivée au micro du site officiel du MotoGP.

Et puis, finalement, même si le scénario qui s'est écrit durant cette journée ne ressemblait pas à celui qu'il avait imaginé, Marco Bezzecchi a bel et bien réussi à confirmer son niveau de performance dans ces nouvelles conditions. En tête dès le départ, il a mené toute la course en tête, creusant inlassablement son avance. Une course "très dure mentalement" mais qui a fini par le consacrer avec quatre secondes d'avance sur le phénoménal Johann Zarco, qui faisait le show derrière lui.

Voici ce que le vainqueur, et nouveau leader surprise du championnat, a expliqué à chaud en conférence de presse.

Marco, quelle journée parfaite pour toi ! Non seulement tu fêtes ta première victoire, mais tu passes même en tête du championnat. Raconte-nous !

Ça a été un week-end incroyable pour moi. Franchement, je ne m'attendais pas à ça quand je suis parti de chez moi. Mais dès que j'ai commencé à rouler ici, je me suis senti très bien. Je ne sais pas comment le décrire, mais je ne faisais qu'un avec ma moto, je me suis senti incroyablement bien dès le premier instant.

Hier, ça avait très sympa pour moi et ce matin, quand j'ai vu la pluie, j'étais vraiment très triste. Je me suis dit 'Non ! Je me sentais tellement bien sur le sec, maintenant ça va clairement être dur sur le mouillé !' Mais au warm-up, dès que j'ai enfourché la moto, ça a été incroyable, alors j'ai recommencé à y croire et je me suis dit que je pouvais le faire. Dès le départ, j'ai adoré piloter [la moto]. J'ai été très, très concentré et tout s'est bien passé. Ça a été une journée géniale. Ça a été un long voyage mais c'est enfin arrivé !

Marco Bezzecchi a pris la tête dès le premier tour

Ça a dû être dur de garder ta concentration en tête, sachant que tu as mené tous les tours et affiché jusqu'à sept secondes d'avance.

Oui, ça a été très dur. Mais, franchement, la première moitié a été assez facile parce que je poussais pour m'échapper, et quand on pousse on est plus concentré. La première fois que j'ai regardé combien de tours il restait, il en manquait 14 donc les 11 premiers tours étaient passés très vite. Je me suis dit 'Wow ! C'est bien !' Mais ensuite, à partir de là et jusqu'à la fin, j'étais vraiment désespéré à l'idée de finir la course et ça a été très dur. Au final, ça l'a fait !

C'est une journée mémorable pour toi mais aussi pour le team VR46, qui décroche sa première victoire en MotoGP. Qu'as-tu à leur dire, ainsi qu'à ta famille ?

Pour ma famille, ça a été très difficile. Comme tous les pilotes le savent, tout le monde doit faire des sacrifices et ça a été très long, mais c'est fantastique parce qu'au final, quand on vit ces beaux moments, on se souvient aussi des moments difficiles et on en est récompensés. Mon père, ma mère, ma sœur toute ma famille m'a soutenu dès le premier jour et je ne pourrais pas suffisamment les remercier. C'est pareil pour Vale [Valentino Rossi]. Sans lui… Même avec le soutien de ma famille, ça aurait été pratiquement impossible. Vale m'a donné la possibilité de grandir en tant que personne et que pilote, d'intégrer le championnat du monde et de continuer à me développer, et aussi de passer en MotoGP, alors merci à lui !

J'ai pensé à tout dans ma tête, mais ça, jamais ! C'est fantastique ! Marco Bezzecchi

Tu sembles t'être senti très à l'aise sur ta moto ce week-end, y compris sur piste mouillée. Peux-tu commencer à rêver du titre ?

Non ! Je pense que c'est un petit peu trop tôt. Ce n'est que le deuxième week-end et on va maintenant aller à Austin, une piste très difficile où Marc [Márquez] est normalement imbattable. Je pense que c'est juste un petit peu trop tôt, pour le moment j'aimerais savourer cette journée et essayer de continuer à m'améliorer, en apprenant tout le temps. On verra d'ici quelques mois !

On n'a fait que deux courses, mais c'est quand même une émotion incroyable. Je ne me serais jamais attendu à ça ! Franchement, j'ai pensé à tout dans ma tête, mais ça, jamais ! C'est fantastique ! Mais je suis encore plus content pour l'équipe, parce que sans eux, sans Vale et l'Academy, il m'aurait probablement été impossible d'en arriver là.

Tu as un tatouage de ta première victoire en Argentine. Tu vas en faire un autre ?

Je ne sais pas… Probablement, oui ! Il faut que j'y réfléchisse et je vais voir quoi faire.