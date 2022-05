Bezzecchi et Marini croient peu en leur chance en course

Charger le lecteur audio

Marco Bezzecchi et Luca Marini on offert à la jeune équipe VR46 et à leur patron Valentino Rossi un très beau résultat pour les qualifications de leur épreuve à domicile, le Grand Prix d'Italie. Quelques minutes après la cérémonie pour le retrait du #46 de Rossi, Bezzecchi s'est offert la deuxième place sur la grille de départ, devant son coéquipier.

Les deux hommes ont profité des conditions difficiles et de l'apparition de la pluie, même si la piste était presque intégralement sèche dans les derniers instants. "C'étaient des conditions étranges en qualifications mais je les aime habituellement", a souligné Bezzecchi, qui n'avait pas encore atteint la première ligne en MotoGP. "On a beaucoup d'adrénaline donc je les apprécie."

"J'aurais préféré du sec [en qualifications] parce que la forte pluie dans les Arrabbiata 1 et 2 était un peu bizarre, mais pour moi, c'était très positif [samedi], mais [vendredi] aussi. On a fait un bon travail. Je ne m'attendais pas à la première ligne, c'est sûr, mais on travaille vraiment bien donc je pense qu'on mérite ce résultat."

Après les averses de samedi, le Grand Prix devrait se disputer sur piste sèche et Bezzecchi reste conscient de son potentiel dans ces conditions. Malgré déjà deux tops 10 en course cette saison, le rookie Italien ne se prend pas à rêver d'un podium et espère surtout parfaire son apprentissage de la catégorie en suivant des leaders : "Mon objectif n'est pas de jouer la victoire, je pense que c'est trop tôt. Ça sera une opportunité de voir les leaders, de voir ce qu'ils font, et d'apprendre autant que possible."

Marco Bezzecchi

"Sincèrement, je pense qu'Enea [Bastianini], Aleix [Espargaró] et Pecco [Bagnaia] sont très, très rapides", a ajouté Bezzecchi. "J'ai un bon rythme mais pas suffisamment pour rester avec eux. Le podium pourrait être un rêve mais si on veut être réalistes, je pense que ce n'est pas possible en ce moment. Mais on trouvera peut-être quelques dixièmes [...] lors du warm-up."

Marini aura du mal à suivre les favoris

Au guidon de la seconde Ducati de VR46, Luca Marini a pris la troisième place, à moins d'un dixième de Marco Bezzecchi. Cette performance est venue récompenser un week-end bien entamé. "Je suis vraiment satisfait de ce résultat parce que ce n'est jamais facile dans ces conditions délicates", a déclaré le demi-frère de Rossi. "Sur piste sèche, c'était aussi un objectif possible parce que dans le time attack en particulier, je suis assez fort depuis vendredi sur cette piste."

Je pense qu'il faut profiter de ce moment dans l'équipe", a précisé Marini. "C'est un très beau moment mais on va se concentrer sur la course demain, et espérer de décrocher notre meilleur résultat."

Déjà qualifié à cette position au GP d'Argentine mais seulement 11e à l'arrivée, le #10 a comme son coéquipier des espoirs limités pour la course car malgré des progrès récemment, il reste limité en ligne droite, et celle du Mugello est l'une des plus longues de la saison.

"Il me manque encore quelques dixièmes pour jouer une bonne position en course parce qu'avec les pneus de course je ne suis pas très bon, mais depuis deux épreuves, on travaille dans une bonne direction et on a nettement amélioré les sensations sur la moto. Je ne suis pas satisfait à 100%, c'est sûr qu'il faudra réduire cet écart au plus vite."

Luca Marini

"J'espère que ça sera sec [pendant le warm-up], pour tester quelque chose, surtout pour améliorer la dernière phase de freinage. Malheureusement, il y a eu un peu de pluie en EL4 et c'était impossible d'essayer quelque chose mais je suis quand même très content de ce résultat."

Marini prédit une course très imprévisible, de nombreux pilotes ayant roulé dans un rythme très similaire depuis le début du week-end, même si trois d'entre eux se détachent : "Il faut d'abord voir la météo. Ensuite, le choix des pneus parce que ça semble un peu différent de l'an dernier, ce n'est pas si clair. Pour moi, ça l'est, mais tous les pilotes peuvent tester des choses différentes. On verra."

"Comme Bezz l'a dit, je pense vraiment que Pecco est le plus fort, il a quelque chose en plus cette année. Aleix et Enea roulent très bien aussi mais derrière eux, jusqu'à la 12e place tout le monde a plus ou moins le même rythme. Ça sera difficile. On verra si on aura une bonne aspiration dans la ligne droite si on est dans un groupe, ou si en prenant un bon départ on peut s'échapper."