Bezzecchi trouve "normal" de ne pas être sur la short-list de Ducati

L'an dernier, Marco Bezzecchi faisait le choix de refuser une place chez Pramac, où il aurait piloté la nouvelle GP24, pour rester dans le cocon familial du team VR46 avec une moto de la saison précédente. Une décision qui devait, espérait-il, lui permettre de reculer pour mieux sauter puisqu'il s'imaginait viser une place dans une équipe d'usine pour 2025 en continuant à performer sur sa lancée de deux excellentes premières saisons.

Or, 2024 se révèle jusqu'ici une campagne difficile. Si différents problèmes sont partagés par les pilotes qui bénéficient de la GP23, Bezzecchi en pâtit tout particulièrement, loin pour le moment du niveau qui l'a vu remporter trois Grands Prix la saison dernière et décrocher la médaille de bronze du championnat.

Dans ce contexte, il est très vite sorti du radar de Ducati concernant l'évaluation des pilotes pouvant intégrer l'équipe d'usine en 2025. Le choix est déjà suffisamment compliqué pour le constructeur italien, qui met en confrontation Jorge Martín, Marc Márquez et Enea Bastianini, et lui-même sait qu'il ne montre pas les performances attendues pour être pris en considération.

Conscient que ses résultats ont chuté cette année, Marco Bezzecchi n'affiche aucune animosité de ne pas figurer sur la short-list de Gigi Dall'Igna. "Je ne suis pas en colère parce qu'en ce moment, ils le méritent davantage, alors c'est normal", juge-t-il. "Bien sûr, j'ai montré de bonnes choses l'année dernière, donc je pense que je mérite moi aussi un guidon d'usine. Mais pour l'instant, il est normal que ce soit eux qu'ils regardent, alors je ne fais de reproches à personne."

"Pour le moment, mon objectif est simplement de revenir très fort. Si j'y arrive, j'aurai plus de possibilités à étudier pour essayer d'obtenir un guidon d'usine, ce qui est l'objectif de tous les pilotes de MotoGP. Pour moi, c'est normal que ce soit comme ça. Je pense que Martín, d'abord, mais aussi Marc et Bastianini le méritent plus en ce moment."

Jugeant le vice-Champion du monde "plus fort que l'année dernière", il en fait son favori pour l'obtention de la place à pouvoir aux côtés de Pecco Bagnaia : "Pour moi, Martín est celui qui le mérite le plus parce que l'année dernière, il s'est battu pour le titre et cette année il est en tête avec un bon nombre de points, il a déjà gagné deux Grands Prix et beaucoup de courses sprints. Il est très rapide."

Les Grands Prix qui s'enchaînent à Barcelone et au Mugello étaient annoncés importants pour le marché des transferts, mais le pilote VR46 ne se sent pas concerné à ce stade : "Moi, pour le moment, je m'inquiète peu du marché des transferts parce que je ne suis pas en position d'aller où je veux."

Il a beau rêver d'un contrat d'usine, il sait aussi que Ducati reste au-dessus du lot sur la grille actuelle et il pourrait donc s'avérer plus judicieux pour lui de rester sur une Desmosedici satellite au lieu de suivre la voie empruntée par son ancien coéquipier Luca Marini, aujourd'hui en grande difficulté sur la Honda d'usine.

"Bien sûr, j'ai l'ambition d'être dans une équipe d'usine, de devenir un pilote d'usine, mais je veux aussi être compétitif pour faire de bonnes courses. Alors quitter mon équipe maintenant pour aller sur un package moins compétitif, je ne sais pas, parce que la Ducati est heureusement très compétitive même si [la mienne] n'est pas une moto d'usine. Je veux voir quelles possibilités j'aurai, il faut que j'y réfléchisse. Pour le moment, je n'en ai pas tellement alors on verra bien."

Une mauvaise passe dont il espère sortir plus mûr

Bezzecchi n'a obtenu qu'un seul podium jusqu'ici et il occupe la dixième place du classement général avec 42 points, alors qu'il en comptait 110 l'an dernier après les six premiers Grands Prix. Avec notamment deux victoires en poche, il figurait alors au deuxième rang.

En difficulté avec sa moto depuis les premiers tests hivernaux, il n'arrive tout simplement pas à montrer son potentiel, empêtré dans un manque de confiance. Il assure néanmoins qu'il s'accroche : "Il faut essayer de ne pas baisser les bras. Je sais ce que je suis capable de faire et il faut essayer de garder ça en tête. Évidemment, ça n'est pas facile, mais si on baisse les bras dans ce genre de moments, il vaudrait mieux rester à la maison."

"Je manque de confiance sur la moto alors ça n'est pas facile de rester calme. Mais il le faut, alors je fais de mon mieux pour grandir aussi en tant qu'humain, pour essayer d'être plus mature, de rester calme, de mieux travailler. Ça n'est pas vraiment mon caractère, normalement je me mets assez facilement en colère, donc c'est encore plus difficile pour moi, mais c'est un step que je dois faire. Je pense que cette période va me faire grandir à tous les niveaux, en tant que pilote mais aussi en tant que personne. J'espère donc que ça va m'aider pour le futur."

S'agit-il du moment le plus difficile qu'il ait connu en MotoGP ? "Je pense que oui. Dans mon année de rookie, il y a eu des moments difficiles, mais quand on débute ça se comprend. Cette année, pour le moment, ça ne se passe pas comme je le voudrais. Mais il ne faut pas baisser les bras."