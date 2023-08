Bezzecchi veut peaufiner sa copie après un solide début de week-end

Marco Bezzecchi adore le Red Bull Ring et l'a prouvé ce vendredi, lors des premiers essais du GP d'Autriche. Cinquième ce matin, le pilote VR46 a haussé le ton pendant la séance de l'après-midi, celle qui comptait pour d'ores et déjà se qualifier pour la Q2. Il a cette fois pris la tête du classement. Leader dans les vingt premières minutes, puis dépassé par un Maverick Viñales très bien lancé, il est repassé en tête dans le money time en bouclant un tour en 1'28"533, synonyme de nouveau record de la piste.

Heureusement qu'il avait cette avance, car le pilote italien a vu sa séance s'arrêter là, sa Ducati s'étant retrouvée à court de carburant. Ramené au stand par le grand patron Valentino Rossi, devant qui il s'était garé, il a pu suivre le dénouement de ces essais sans grande inquiétude, seul Viñales ayant réussi à figurer dans le même rythme que lui pour finalement ne lui concéder que quatre centièmes.

"Je suis très content", se félicite Bezzecchi au micro du site officiel du MotoGP. "Dans l'ensemble, la journée a été positive pour moi. Dès que j'ai commencé ce matin, je me suis senti assez bien avec la moto. Mais cet après-midi, on a surtout effectué des changements qui m'ont donné la confiance pour attaquer plus fort. Je me suis senti bien et j'ai affiché un bon rythme."

"Dans l'ensemble, j'ai été dans le coup avec tous les pneus mais il me manquait toujours quelque chose à certains endroits. Et puis pour le time attack, j'ai juste attaqué comme un fou et, heureusement, tout s'est bien passé."

"On a eu un petit problème avec la moto juste avant de lancer le time attack, alors j'ai fait mon tour de sortie et, quand je suis passé dans la ligne droite, j'ai eu une alerte sur le tableau de bord m'indiquant qu'il y avait un problème. J'ai donc dû m'arrêter et on a perdu un peu de temps. Il a fallu résoudre quelque chose [sur la moto] et on n'a pas pu refaire le plein quand je suis reparti, si bien que je suis resté à sec."

"J'étais dans une descente donc je me suis dit que j'allais continuer tant que je pouvais, et puis j'ai vu Vale dans un virage alors je me suis arrêté là !" raconte-t-il. Ce choix de taxi n'était pas forcément très judicieux, puisque le duo s'est perdu en cherchant à rejoindre le paddock. "On ne savait pas par où aller. Je ne connaissais pas la voie de service qu'il a empruntée… Normalement, on roule [sur la piste] !"

Déjà auteur de trois succès au Red Bull Ring, en Moto3 et en Moto2, Marco Bezzecchi tentera de devenir ce week-end le pilote le plus victorieux sur place, statut qu'il partage pour le moment avec Andrea Dovizioso. Celui qui a déjà à son actif deux victoires le dimanche cette année (en Argentine et en France) et une le samedi (Pays-Bas) aura surtout à cœur de faire oublier la faute sur laquelle s'est terminé son week-end précédent, à Silverstone, alors que sa lutte avec Jorge Martín reste très serrée.

Pour cela, il entend poursuivre sur la lancée de cette bonne journée, mais en peaufinant encore sa copie. S'étant senti parfois en manque de performance dans les freinages, il recherchera demain des améliorations qui devront, pense-t-il, surtout venir de son pilotage.

"Avant toute chose, il faudra voir les conditions parce que théoriquement, il fera plus chaud demain. Mais mes sensations sont bonnes. Je dois améliorer certaines choses dans le pilotage surtout, mais je vais faire de mon mieux parce qu'il est très important de partir devant ici. Ensuite, pour le sprint, on verra, d'abord les qualifications."