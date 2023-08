Essais - Bezzecchi en tête malgré un souci, Márquez envoyé en Q1

Cette deuxième séance du week-end a débuté avec dix minutes de retard, un air-fence ayant dû être remplacé pendant les essais du Moto2. Les conditions étaient bonnes, le circuit étant jusque-là resté épargné par la pluie annoncée, ce qui a permis aux pilotes de partir immédiatement à l'assaut du chronomètre, avec l'espoir de se classer parmi les dix premiers et d'assurer ainsi leur place en Q2.

Signe que la performance pure était devenue l'objectif, les pilotes ont dès le premier relais été plus vite que dans la matinée. Lors qu'ils ont regagné leur garage, Marco Bezzecchi menait la danse devant Brad Binder, Maverick Viñales, Pecco Bagnaia et Takaaki Nakagami, permettant à quatre marques d'être représentées aux cinq premières places. Yamaha et Fabio Quartararo n'étaient pas loin, au huitième rang derrière Jorge Martín et Álex Márquez. Johann Zarco, leader dans la matinée, était aux portes du top 10.

Viñales a pris le pouvoir à l'entame de son deuxième run, tandis que Bagnaia et Franco Morbidelli ont fait des passages hors piste sans réelle conséquence, à un moment où les améliorations se sont faites plus rares.

Après le cap de la mi-séance, les commissaires de piste ont présenté le drapeau annonçant l'arrivée de gouttes de pluie, même si un ciel bleu restait prédominant au dessus de Spielberg. Zarco, Enea Bastianini et les pilotes officiels Honda étaient alors hors des dix premières places et risquaient d'être privés d'une entrée en Q2 en cas de dégradation des conditions.

La piste est restée sèche, ce qu'Aleix Espargaró a démontré en remontant au deuxième rang, tandis que Zarco a pu intégrer le top 10. Bastianini s'est de son côté compliqué la tâche avec une chute à la chicane, mais il a eu le temps de regagner son garage pour repartir sur sa seconde moto.

La lutte pour les premières places s'est intensifiée dans les dix dernières minutes, quand Marc Márquez puis Miguel Oliveira se sont intercalés entre les pilotes Aprilia. Plus que dixième après les différentes améliorations, Bagnaia a réagi en se portant en tête, 0"254 devant Viñales. Brad Binder s'est rapproché à 0"042 du nouveau leader.

Les pilotes ont repris la piste pour un ultime relais et Bezzecchi s'est emparé de la première place. Seulement 13e et 17e après les différentes améliorations, Zarco et Jorge Martín sont remontés dans le top 5. Viñales n'était plus que sixième mais il a amélioré son chrono et a pris la deuxième position, puis s'est rapproché à 0"44 du leader.

Visiblement en panne d'essence, Bezzecchi a dû immobiliser sa Ducati sur le bord de la piste, juste devant Valentino Rossi, qui suivait la séance depuis le virage 4. Le pilote VR46 est monté sur le scooter de son patron, qui l'a ramené dans le paddock, et il est resté leader devant Viñales, Bagnaia et Binder, représentants de quatre marques différentes. Zarco s'est classé au cinquième rang devant Martín, Aleix Espargaró et Álex Márquez. Quartararo disputera la Q2 grâce à son neuvième temps, devant Oliveira.

La seule marque absente parmi les dix premiers est Honda. Son meilleur représentant a été Marc Márquez, seulement 13e, mais l'Espagnol aurait peut-être pu faire mieux s'il n'avait pas été gêné par Pol Espargaró au virage 4. La direction de course a lancé une enquête sur l'incident. Jack Miller et Bastianini devront eux aussi disputer la Q1 samedi matin.

GP d'Autriche - Essais