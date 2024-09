Bezzecchi voit ses performances s'améliorer : "Ça va légèrement mieux"

Marco Bezzecchi a décroché au GP de Saint-Marin son deuxième meilleur résultat de l'année grâce à sa cinquième place sous le drapeau à damier. S'il n'a pas été en mesure de se rapprocher du podium, sur lequel il n'est monté qu'une fois à ce stade de la saison contre sept fois l'an dernier, il note une tendance à l'amélioration, encore modeste mais qui suffit à le motiver.

En difficulté depuis qu'il est passé à la version 2023 de la Ducati cette année, le pilote VR46 comprend aujourd'hui beaucoup plus précisément où se situe son talon d'Achille après s'être longuement questionné lors des premiers Grands Prix. Car si ses résultats les plus faibles se concentrent sur la course sprint alors qu'il parvient à réagir le dimanche, c'est pour une raison précise.

"Quand j'ai des pneus neufs et le plein de carburant, ce qui est le cas en début de course, j'ai toujours du mal. Je me bats constamment contre le risque de tomber à tous les virages", décrit Bezzecchi. "Ce qui me manque, c'est surtout le début de course, quand les pneus sont neufs. Ensuite, les pneus se dégradent, je maintiens plus ou moins la même vitesse que celle que j'avais en pneus neufs, or c'est étrange. En théorie, ça ne devrait pas être le cas. Voire, je suis un peu plus rapide."

"Ceci dit, ça s'améliore un peu, alors je suis content", ajoute-t-il. Et, en effet, la tendance qui se dégage depuis le retour de la pause estivale montre des signaux encourageants. En quatre Grands Prix, il a marqué un point de plus que Brad Binder dans les courses longues, bien que six positions les séparent au championnat.

Cela fait de Bezzecchi le cinquième pilote le mieux récompensé le dimanche sur cette période, alors qu'il n'occupe que le 11e rang du classement général, défavorisé par un passage particulièrement compliqué entre Le Mans et la pause, ainsi que par ses performances en course sprint. Dans cet exercice, les difficultés qu'il rencontre pour performer en pneus neufs lui coûtent particulièrement cher.

"En pneus neufs, j'ai un peu plus de mal. J'ai du mal dans les premiers tours de la course longue, or le sprint c'est comme si c'était juste un petit bout de la course longue, alors je suis en difficulté. Je pense qu'il faut qu'on arrive à progresser aussi bien en qualifs que dans les premiers tours de course, ce qui pourrait en conséquence m'aider à tous les sprints."

Marco Bezzecchi regrette de manquer d'explosivité sur la Ducati GP23. Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

"Je n'arrive pas à retrouver l'explosivité que j'avais l'année dernière parce que je suis tout le temps très en difficulté en pneus neufs, l'arrière pousse sur l'avant et je finis tout le temps le pneu avant, ou bien de toute façon je n'arrive pas à être performant. Donc je suis content d'être bon le dimanche, mais il faut arriver à progresser le samedi, aussi bien en qualifs qu'au sprint."

6,5/10 pour son GP de Saint-Marin

À Misano, Bezzecchi a tout donné pour réussir à se qualifier troisième, cependant un départ sans grande réussite lui a coûté cher. Dépassé par plusieurs adversaires alors que son holeshot device ne s'est pas débloqué assez vite, il est ensuite tombé après avoir touché la ligne blanche. "Une petite erreur qui a eu de grandes conséquences", tranche-t-il.

Dimanche, il s'est à nouveau fait avaler au départ mais a ensuite réussi à remonter jusqu'au cinquième rang au prix de quelques dépassements et d'une bonne stratégie face à l'averse, avec un bon rythme qui l'a ramené près de Binder à l'arrivée. "J'ai réussi, je pense, à faire une course assez bonne. Ça n'est, certes, pas ce que je veux mais ça a été un week-end positif et si je devais lui donner une note, je lui donnerais 6,5/10."

Lundi, lors du test post-course, il a testé de nouveaux réglages et travaillé sur son électronique. "Du positif et du négatif, bien sûr, comme toujours à tous les tests. À l'avant, j'ai trouvé quelque chose qui me plaît alors j'espère que ça va pouvoir m'aider, tant ici que sur les prochaines manches", observe-t-il. "C'était le dernier test de la saison, alors il était important pour moi de faire du bon travail et d'essayer de trouver avec l'équipe quelque chose qui nous booste pour les prochaines courses. Je pense qu'on a fait du bon boulot et j'espère que ça va nous aider à poursuivre notre progression dans les prochaines courses et à retrouver le podium."

Peut-on considérer que son apprentissage de la GP23 est désormais terminé et qu'il est prêt à en tirer la quintessence ? "Je ne sais pas. J'adorerais, évidemment, mais malheureusement, cette année, chaque piste a été un nouveau début pour moi. J'ai eu plus de mal sur certaines, moins sur d'autres, mais à la base j'avais de toute façon des difficultés", reconnaît-il. "Malheureusement, c'est un parcours qui est plus long que ce que j'avais imaginé, mais ça va légèrement mieux. Ça n'est pas facile parce que tout le monde est super compétitif."

"À Misano, on a réussi à faire un week-end correct, avec de bonnes qualifs, une bonne course et, par contre, un sprint qui n'a pas été tellement bon, alors j'espère que les choses vont pouvoir se passer un peu mieux désormais."