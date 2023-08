Bezzecchi soulagé d'avoir pu rebondir après le "chaos" du sprint

Marco Bezzecchi restait sur deux scores vierges quand il a pris place sur la grille de départ, dimanche après-midi à Spielberg. Après sa chute à Silverstone, il y a deux semaines, sa course sprint autrichienne n'avait duré que quelques dizaines de mètres, avant qu'il fasse un vol plané dans le premier virage, victime du carambolage. Cette fois, il a réussi à s'extraire de ce droite serré sans encombre, et il était alors lancé pour enfin capitaliser sur le potentiel qu'il avait affiché depuis le début du week-end.

Le pilote VR46 s'est rapidement défait de Fabio Quartararo, auteur d'un moins bon envol derrière lui mais qui avait réussi à se faufiler admirablement dans le premier virage. Au quatrième tour, Bezzecchi a eu le dessus sur son coéquipier, Luca Marini, avant de ne faire qu'une bouchée de Jack Miller, déjà en grande difficulté.

"Ça n'a pas été facile car je partais de la septième place", a expliqué le pilote italien au site officiel du MotoGP. "J'étais peut-être un peu trop nerveux en qualifs, j'avais essayé d'en faire un peu trop, et j'avais fait beaucoup d'erreurs dans mon meilleur tour. Je suis donc parti derrière et j'ai suivi la même stratégie [que samedi], en passant à l'extérieur. J'ai encore été poussé par Maverick [Viñales] mais heureusement sans contact ! Ça n'était pas sa faute, il était déjà dans le paquet. Ensuite, j'ai commencé à enchaîner les dépassements. Je me sentais bien et je me suis dit que j'allais pouvoir m'amuser."

Désormais quatrième après seulement cinq tours, le plus difficile, sans doute, restait à faire : rejoindre Álex Márquez et trouver l'ouverture pour s'emparer d'une place sur le podium.

"Quand j'ai rejoint Álex, je me suis dit que ça allait être dur parce que j'essayais de gérer mon pneu et je perdais un peu à l'accélération. Mais au bout de quelques tours, j'ai vu qu'il commençait à être en difficulté et, moi, j'ai vraiment essayé d'être doux avec l'arrière pour me rapprocher de lui. Mais la pression à l'avant est montée super haut ! Alors j'ai tenté une première fois et j'ai élargi, puis une deuxième et j'ai élargi à nouveau !"

Resté dans la roue du pilote Gresini, Bezzecchi a fini par parvenir à ses fins dans le 22e tour. "J'ai fait beaucoup de tentatives, mais j'ai fini par voir que j'étais rapide dans le troisième secteur et je me suis dit qu'il fallait que je reste proche. J'ai préparé le dépassement pour l'avant-dernier virage et j'y suis arrivé."

Dès lors, il s'est très vite détaché et a pu rallier l'arrivée sans être inquiété. À sa colère froide de samedi a succédé un large sourire, soulagé d'avoir relancé la machine. "Je suis très content après [ce qui s'est passé] au sprint. Avec ce gros chaos au début, je n'avais malheureusement pas pu montrer mon potentiel, que je pensais bon. Du coup, j'étais très motivé pour essayer de rebondir et montrer mon potentiel."

"Après deux courses difficiles, celle du dimanche à Silverstone et celle [de samedi], il était important de bien rebondir", a admis Marco Bezzecchi, qui a réussi à empocher le même nombre de points que Jorge Martín sur l'ensemble du week-end, maintenant donc un écart faible entre eux au championnat.

Et puis, ce podium est intervenu sous les yeux de Valentino Rossi et, ça aussi, il en était ravi : "C'était fantastique d'obtenir un bon résultat avec Vale sur place. Enfin, il le voit en vrai ! Parce que chaque fois qu'il vient sur une course, j'ai toujours soit une chute, soit un problème. Cette fois, c'était super !"

Autre soulagement pour Bezzecchi : ses épaules, touchées samedi dans sa chute, ne l'ont pas limité. "Quand je me suis réveillé, l'épaule gauche, qui est celle avec laquelle j'ai heurté le sol, allait bien. Et l'épaule droite, qui est celle où j'ai été heurté par le guidon de Maverick, allait mieux. Je m'attendais à ce que ce soit pire, mais c'était mieux", a-t-il expliqué. Après avoir participé au warm-up sans antidouleurs et avoir senti la douleur s'intensifier par la suite, c'est avec une aide médicamenteuse que l'Italien a affronté les 28 tours de course. "Avec l'adrénaline et la concentration, je n'ai rien senti !" a-t-il assuré.