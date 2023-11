Un Binder "chanceux" a évité la chute puis hérité du podium

Brad Binder a vécu une première moitié de course idéale à Valence, avant de voir ses chances de victoire s'envoler avec une erreur. Sa cinquième place sur la grille s'est transformée en troisième position après le premier tour, et il a ensuite profité d'une erreur de Jorge Martín et doublé Pecco Bagnaia. Alors qu'il était en tête, il a manqué un freinage et a failli tout perdre... Heureusement pour lui, le pilote KTM se trouvait à l'emplacement du long-lap et a pu emprunter ce chemin sans avoir à passer dans les graviers.

"Ça s'ajoute à notre fin de saison", a résumé un Binder fataliste. "C'était la même chose qu'hier. Une fois devant, le pneu avant est devenu froid. J'ai commencé à avoir des secousses sur le côté droit, ce qui est généralement un indicateur pour nous. Avant de freiner, l'avant m'a échappé au virage. J'ai été vraiment, vraiment chanceux de rester sur mes roues, même si j'ai dû faire ce long-lap idiot, et perdre beaucoup de temps parce que la peinture est très glissante quand on sort large."

L'erreur de Binder a peut-être été provoquée par la faible température, qui rendait les pneus difficiles à gérer, un facteur accentuée le départ tardif, à 15h00 : "Qui sait ? On est presque en décembre, putain ! Au final, on est tard à Valence, c'est l'hiver. Les sports mécaniques ne sont pas vraiment fait pour l'hiver, ça ne se passe pas aussi bien. C'est sûr que c'est un peu dur mais au final, c'était la même chose pour tout le monde donc c'est juste une chose qu'il faut gérer."

"En tout cas, c'est comme ça", a précisé Binder. "Je pense qu'on était bons jusque-là. J'ai été vraiment chanceux de ne pas finir dans les graviers. Tout était un bonus après ça."

La course de Binder est restée très animée après ce passage hors de la piste. Alors sixième, il a doublé Álex Márquez avec un contact et a été contraint de rendre une position... mais il a finalement dépassé Maverick Viñales. S'effacer devant le pilote Aprilia lui a permis de s'acquitter de la pénalité, avant de reprendre l'avantage et de bénéficier de la chute de Jack Miller.

Brad Binder luttait pour la victoire avant son erreur

Le Sud-Africain était alors troisième mais il n'a pas pu contenir Fabio Di Giannantonio et a franchi la ligne d'arrivée en quatrième position, avant de remonter au troisième rang en profitant de la pénalité de l'Italien. Binder a lui-même perdu deux fois la troisième place à Assen, dans le sprint puis dans la course principale, pour des passages hors piste, et comprend la déception de Di Giannantonio d'avoir vu un podium lui échapper.

"J'en ai perdu deux cette saison donc ce n'est pas fun. Je suis désolé pour Digia parce que ce n'était pas de sa faute. J'avais touché le vert [aux Pays-Bas], c'était un peu plus facile à accepter. C'est comme ça. Pour moi aujourd'hui, j'ai fini quatrième."

Binder sera de retour en piste mardi, pour le test consacré à la préparation de la saison 2024, et s'attend à tester de nombreuses nouveautés : "En fait, je n'ai pas encore parlé du test [avec l'équipe] mais connaissant KTM, ils auront une tonne de choses à nous faire tester mardi. Je suis assez certain qu'on sera la première moto en piste et la dernière à la quitter. C'est toujours cool d'avoir une si grosse entreprise derrière nous. Je pense qu'ils veulent encore plus gagner que nous et j'espère qu'on y parviendra un jour."