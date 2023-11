VR46 officialise Fabio Di Giannantonio pour la saison 2024

Après des semaines de doutes, qui l'ont fait alterner entre espoirs et désillusions, Fabio Di Giannantonio a enfin la certitude d'être sur la grille de départ du MotoGP en 2024. L'Italien vient en effet d'être confirmé par l'équipe VR46 pour prendre la place libérée par Luca Marini. Celui-ci a également été confirmé par Honda ce matin pour succéder à Marc Márquez... l'homme qui avait pris la place de Di Giannantonio sur la Ducati de l'équipe Gresini.

"Je suis heureux de rejoindre une équipe aussi forte que le Mooney VR46 Racing Team", déclare le pilote italien. "Je vais pouvoir beaucoup apprendre et j'ai hâte qu'on commence à travailler ensemble sur ce projet, on peut vraiment faire de belles choses. Pendant ces deux dernières saisons en MotoGP, j'ai beaucoup évolué et je vais certainement être en mesure de continuer à murir dans cette équipe et d'obtenir d'excellents résultats. Je suis enthousiaste, j'ai hâte de rencontrer tout mon nouveau staff et mon équipe et qu'on commence à travailler en piste. Merci à tous ceux qui ont rendu cela possible."

Cette annonce est la conclusion d'une longue incertitude pour Di Giannantonio, 25 ans, arrivé en Grand Prix il y a sept ans et vice-Champion du monde Moto3 en 2018. Il a momentanément cru ne plus avoir de place dans la catégorie reine, mais sa réaction en piste a tout changé ! Car depuis qu'il a appris qu'il allait perdre sa place chez Gresini, entre les GP du Japon et d'Indonésie, il a éclos au plus haut niveau en MotoGP. Il était pourtant resté discret depuis son arrivée dans la catégorie, l'an passé, mais tout s'est finalement assemblé pour le porter vers les premiers rangs avec sa Ducati GP22.

Il a ainsi décroché à Mandalika une quatrième place, ce qui était alors son meilleur résultat en catégorie reine, avant un premier podium en Australie une semaine plus tard. Alors qu'il espérait que ces performances lui permettraient de faire le chemin inverse de Márquez et de rejoindre Honda, le constructeur japonais a finalement décidé de se tourner vers Marini. Voilà que lui échappait cette place sur laquelle il misait tant...

En arrivant à Losail, il y a une dizaine de jours, il craignait que ses chances de rester en MotoGP aient désormais disparu, d'autant plus que VR46, dernière équipe à avoir un guidon à attribuer après le départ de Marini, donnait la priorité à un pilote venu du Moto2, Fermín Aldeguer en tête. C'est alors que le succès inattendu de Giannantonio a tout changé ! S'il lui a permis de recevoir le soutien des patrons de Ducati, il a surtout fait penser la balance de son côté à la direction de VR46.

Dans le même temps, l'équipe italienne s'est heurtée au solide contrat d'Aldeguer avec SpeedUp, synonyme de pénalité financière à payer. L'Espagnol, bien que tenté par une promotion si rapide, lorgne à présent sur une arrivée en MotoGP en 2025, possiblement avec Pramac Racing.

La reprise des discussions à Losail puis à Valence, où Di Giannantonio a pris la deuxième place avant d'être rétrogradé au quatrième rang, a donc tout débloqué et l'accord a enfin été scellé. Il va intégrer la structure de Valentino Rossi sans avoir jamais fait partie de la VR46 Riders Academy, malgré sa nationalité italienne. Il fera équipe avec Marco Bezzecchi, qui a choisi de prolonger son contrat avec la formation dirigée par Alessio Salucci, laquelle alignera la saison prochaine deux Ducati de la saison 2023.

"C'est une arrivée inattendue", concède Alessio Salucci, "faite à la dernière minute, mais je suis satisfait que nous l'ayons choisi. Il a formidablement bien terminé la saison, il ne s'est pas perdu quand ça n'allait pas et je suis certain qu'il pourra se sentir à la maison ici. D'un point de vue sportif, il a démontré qu'il fait partie des pilotes italiens les plus rapides. Il va continuer à travailler avec Ducati et l'objectif est de l'aider non seulement à être compétitif, mais aussi à se montrer régulier dans ses résultats. C'est un projet ambitieux, cela marque un tournant dans l'histoire de notre équipe, mais je suis sûr que nous allons tous faire de notre mieux pour aller dans la même direction."

Avec l'officialisation de Fabio Di Giannantonio, la grille MotoGP est désormais au complet, à la veille du premier test de l'intersaison qui se déroulera à Valence. Le championnat n'accueillera qu'un seul nouveau pilote, en l'occurrence le champion Moto2 en titre Pedro Acosta qui débutera sur la KTM du team Tech3. Six autres pilotes vont changer d'équipe, dont cinq qui vont aussi opérer un transfert de constructeur. Parmi eux, tous les regards seront braqués dès mardi sur Marc Márquez, à sa découverte de la Ducati du team Gresini...