Brad Binder a eu du mal à doser les risques sous la pluie

Les conditions météo difficiles ont une nouvelle fois profité à Brad Binder à Silverstone. Passé de la dixième à la troisième place dans les six premiers tours, il a été doublé par Maverick Viñales à mi-course et le duo est revenu sur Pecco Bagnaia et Aleix Espargaró quand la pluie est apparue. Les positions ont plusieurs fois évolué entre les quatre leaders en fin d'épreuve. Un temps deuxième, Binder a finalement pris la troisième place, après avoir alterné entre agressivité et prudence sur sa moto.

"C'était un peu contradictoire dans mon esprit, parce que même si je voulais attaquer et passer devant, j'avais le pneu le plus dur à l'avant et c'était un peu délicat sur le côté gauche", a expliqué le Sud-Africain sur le site officiel du championnat. "Quand on ne pouvait pas attaquer et que c'était humide, j'étais vraiment prudent. Je pense que j'ai quand même fait le bon choix."

Il y a deux ans, Brad Binder s'était imposé en restant en slicks sous le déluge au Red Bull Ring. Le pilote KTM est souvent capable de prouesses quand les conditions se dégradent mais elles étaient difficiles à appréhender à Silverstone, le niveau d'adhérence évoluant à chaque tour. Cette pluie lui a finalement profité puisqu'iI avait du mal à suivre Bagnaia et Espargaró sur le sec, mais a pu revenir sur eux en profitant de la roue de Viñales quand les premières gouttes sont arrivées.

"Il n'y a rien de fun, il faut juste rouler et voir ce qui se passe !" a précisé Binder en conférence de presse. "Sincèrement, je pensais que ces deux-là [Bagnaia et Espargaró] allaient s'échapper puis j'ai pu revenir parce que ça dépend plus ou moins des risques que l'on est prêt à prendre. On ne le sait pas vraiment, c'était vraiment dur, vraiment compliqué à comprendre tour après tour. Mais je pense que c'était amusant et je suis content que ce soit fini."

"Il y a eu un moment où je n'avais pas vraiment le rythme des deux de devant", a-t-il ajouté. "Il m'a fallu deux ou trois tours pour identifier des choses que je pouvais améliorer. Dès que ça a été le cas, j'ai maintenu l'écart avec eux. Quand Maverick [Viñales] m'a doublé, il nous a ramenés à l'avant assez vite. Je pensais avoir mes chances mais la pluie a chamboulé les choses."

"C'était très dur de savoir où on pouvait attaquer, si c'était humide ou sec, et c'était différent à chaque tour. Une journée difficile, des conditions difficiles et c'est toujours bien de finir sur le podium."

Brad Binder et Maverick Viñales

Binder a en plus réalisé cette performance avec une KTM légèrement endommagée après le contact du départ avec Jorge Martín : "J'ai vu des parties s'envoler sur ma moto, je ne sais pas vraiment ce qui a été arraché, je n'ai pas vraiment eu le temps de regarder. Elle bougeait un peu donc il y avait probablement de petits dégâts quelque part."

Binder se sentait "coupable" depuis Assen

Malgré la petite déception de ne pas avoir pu battre Espargaró et Bagnaia, Binder est ravi d'avoir pu offrir à son équipe un podium dont il avait été privé à deux reprises au GP des Pays-Bas, à chaque fois pour des passages hors de la piste dans le dernier tour.

"Je suis très content de la façon dont tout s'est passé récemment. Mon équipe fait clairement un travail fantastique, notre moto est super compétitive. On avait vu vendredi que j'étais performant sur le sec, j'étais performant à chaque relais et parmi les leaders. Quand j'ai vu que ce serait sec [...], j'étais très confiant et je voulais décrocher un bon résultat. Il a été bon mais j'en voulais plus, comme toujours."

"C'était bien de prendre la troisième place", a-t-il néanmoins souligné. "Je voulais vraiment gagner pour l'équipe. Je me suis senti coupable pendant toute la pause de les avoir privés de deux podiums [à Assen] et je n'aurais rien apprécié de plus qu'une victoire, mais c'est comme ça."