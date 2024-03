Binder s'imagine plus fort à Portimão cette année

Deuxième homme du week-end qatari, il y a deux semaines, Brad Binder se présente sur le GP du Portugal avec un statut d'outsider qu'il a bien l'intention de dépasser. Portimão ne lui a pas toujours souri et jamais il ne s'y est classé plus haut que cinquième, pourtant le changement ressenti chez KTM cette saison pourrait bien le galvaniser.

"Pour nous, ça s'est très bien passé au Qatar. C'était fantastique de commencer la saison avec deux podiums", rappelle-t-il d'abord, le week-end de Losail s'étant bien mieux passé qu'il ne l'avait imaginé. "D'une manière générale, tout a plutôt bien fonctionné au Qatar. On a fait d'assez bons tests, on a eu le temps de tout mettre au point et je me suis senti très à l'aise dès les EL1."

"J'ai pris un bon départ, je me suis senti à l'aise avec la moto, qui est un peu meilleure que celle de l'an dernier dans tous les domaines. Le Qatar était une piste extrêmement difficile pour nous à la fin de l'année dernière, et cette fois, ça a été bien mieux."

Après cette bonne expérience, le Sud-Africain s'attend à partir d'un niveau plus élevé encore à Portimão. "Je pense que ce circuit correspond clairement un peu mieux à notre moto, alors j'ai vraiment hâte et je me sens confiant", affirme-t-il. "C'est très excitant pour moi de venir ici. C'est ici, l'année dernière, qu'on a vraiment commencé à trouver notre équilibre. Et si on regarde la moto avec laquelle on roulait ici l'année dernière et comment on a fini la saison, ce sont deux mondes différents. J'ai vraiment hâte de me lancer dans les EL1, pour voir où est notre base et si tout fonctionne."

"Cette piste est dingue ! Il y a tellement de dénivelé, elle est fluide par endroits et super stop-and-go ailleurs. Il faut une moto un peu différente ici, alors je pense que la nôtre peut être très forte, comme Jack [Miller] l'a montré l'année dernière. Je crois que cette année on a des chances d'être beaucoup plus forts."

Binder sait néanmoins que le circuit portugais peut aussi se révéler éprouvante quand on n'est pas dans les bonnes conditions pour le dompter avec aisance. "Pour moi, cette piste est un endroit où l'on s'amuse beaucoup si on s'y sent bien et qu'on a de bonnes sensations avec la moto. Mais j'ai aussi été ici quand les choses ne fonctionnaient pas et c'est très compliqué ! C'est clairement une piste difficile, elle n'est pas facile, mais quand on a de bonnes sensations et qu'on est en confiance avec ce qu'on pilote, c'est une piste fantastique."

Deuxième du sprint de Losail, Brad Binder espérait avoir ses chances dans la course longue, mais un Pecco Bagnaia agressif en début d'épreuve lui a donné la leçon. Est-ce un enseignement à retenir ? "Ça fait longtemps que je n'ai pas gagné de course ! On dirait que ça marche en tout cas", sourit le pilote KTM, qui ne s'est imposé que dans le format sprint l'an dernier.

"C'est toujours super si on arrive à se placer devant dès le début. Avant toute chose, on évite de cuire son pneu avant et on peut imprimer un rythme, faire son propre job. Mais bon, c'est une chose de se placer devant et c'en est une autre d'y rester. Ça n'est pas si facile à gérer. En tout cas, si on regarde ce qui s'est passé la semaine dernière, ça semble fonctionner !"

Reste à voir si Binder sera à nouveau en position de tenter sa chance au départ des courses ce week-end. Le challenge sera en effet très différent sur une piste à la typologie singulière et qui pourrait par ailleurs livrer une hiérarchie différente si certains pilotes et certaines motos parviennent plus facilement que d'autres à s'adapter sans pouvoir cette fois s'appuyer sur des essais préalables, comme cela était le cas à Losail.