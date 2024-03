La victoire pour KTM, juste "une question de temps" selon Binder

En quête d'une victoire en Grand Prix depuis deux ans et demi, Brad Binder s'est dit confiant d'en être très proche après le GP du Qatar. L'épreuve qui marquait le lancement du championnat 2024 l'a vu se classer deuxième à un peu plus d'une seconde d'un Pecco Bagnaia tout en contrôle. La veille, il avait également obtenu la deuxième place du sprint, un exercice qu'il a déjà remporté à deux reprises en début de saison dernière.

"L'équipe a travaillé très dur sur l'électronique", a-t-il salué à l'issue du week-end qatari, alors qu'il avait été gêné par un effet de pompe sur sa moto la veille, avec un grip qu'il qualifiait d'inconstant et une usure très prononcée à l'arrière. "Ils ont un peu modifié les réglages de la moto et tout était beaucoup plus sous contrôle, on n'a jamais eu ce gros effet de pompe."

"Aujourd'hui, j'ai eu un petit peu de ces vibrations que les autres semblent avoir, surtout quand le pneu a commencé à s'user, c'est là que j'en ai eu de plus en plus. Je n'en avais jamais eu hier ni pendant le reste du week-end, c'était donc un peu surprenant", a-t-il ajouté, bien que cela n'ait pas compromis sa performance, puisqu'il a réussi à venir à bout de Jorge Martín pour la deuxième place.

Malgré cet élément qu'il aimerait voir rectifié pour les prochaines courses, Binder n'avait pas de mots assez forts pour complimenter la force vive de KTM. "Franchement, je suis vraiment impressionné par mon équipe", a-t-il souligné, interrogé par le site officiel du MotoGP quant aux chances de KTM de battre Ducati cette année. "J'ai le team le plus incroyable derrière moi. Ils font du super boulot, les gars ont travaillé jusqu'à 1h du matin la nuit dernière pour que tout soit prêt et pour apporter cette petite mise-à-jour dans chaque domaine, et c’était mieux."

"Je crois qu'en ayant des gens comme ça derrière moi, ça n'est qu'une question de temps avant qu'on trouve la clé", a-t-il assuré. Tous pilotes confondus, KTM n'a plus remporté de Grand Prix depuis celui de Thaïlande à la fin de la saison 2022, deuxième succès de Miguel Oliveira cette année-là. Le constructeur a bel et bien opposé sa résistance à Ducati la saison dernière, mais en vain. Seulement, pour Binder, cela ne fait aucun doute : "Je pense que gagner à nouveau n'est qu'une question de temps."

"Je pense que c'est comme l'année dernière", a-t-il expliqué en comparant le potentiel de KTM à celui de Ducati, "on est super proches, mais on n'a pas encore montré qu'on pouvait le faire ! J'ai le sentiment d'être tout le temps en train de pousser à 100% et qu'ils ont quelques pourcentages dans leur manche, quand ils veulent les utiliser. J'attends ce dernier petit coup de pouce et ensuite on essaiera à nouveau."

Le message est entendu chez KTM et les progrès réalisés en cours de week-end semblent montrer la capacité de réaction des techniciens pour optimiser le package de cette année, qui n'a sans doute pas encore montré tout son potentiel. Et Francesco Guidotti, le team manager, retient aussi que les résultats de Binder à Losail ont une saveur toute particulière : "Ça n'est pas l'une de nos meilleures pistes − ou ça ne l'était pas −, alors faire deux fois deuxième ici nous donne beaucoup de confiance pour l'avenir."