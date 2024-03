Binder a vu les faiblesses de la KTM face à la Ducati

Brad Binder a passé la totalité de la course sprint en deuxième position à Losail. Qualifié au quatrième rang sur la grille de départ, le Sud-Africain a pris un très bon envol et a même failli prendre la tête, mais il n'a finalement jamais quitté la deuxième place, derrière Jorge Martín. Il se réjouit de cette entame de saison.

"J'ai pris un départ fantastique", s'est félicité Binder. "J'ai presque fait le holeshot donc c'était cool. Ma moto était une fusée au départ donc c'était incroyable. C'était tellement agréable de reprendre la course, j'en avais marre de juste faire des tours et ça fait du bien de donner son maximum dans une course."

"J'ai essayé de doubler Jorge à la fin du premier tour mais je ne savais pas vraiment quel était le dernier moment pour freiner", a-t-il ajouté, interrogé par le site officiel du MotoGP. "On a utilisé le tendre dans la matinée et c'étaient les premiers tours de nuit que l'on faisait sur le sec depuis les tests. Il m'a fallu quelques tours pour prendre mes marques mais je suis super content de voir où nous avons progressé."

La KTM a en effet été capable de rivaliser avec la Ducati en performance pure : "Je suis très heureux du comportement de ma moto au freinage et en entrée de courbe. On a fait de gros progrès par rapport à l'an dernier, mais il nous en manque encore un peu à l'accélération. On va essayer de trouver du grip dans la nuit et on verra ce qu'il se passera."

Au cours du sprint, Binder n'a jamais été inquiété pour sa deuxième place mais il n'a pas non plus été en mesure de porter une attaque sur Martín. La force de la KTM dans les premières parties des virages mais ses difficultés en sortie lui ont donné l'impression d'être dans un autre monde par rapport au vainqueur du sprint.

"On roulait sur deux circuits différents. Je gagnais du temps au freinage et en entrée de courbe, et quand il remettait les gaz et relevait la moto, il le faisait bien. Il utilisait vraiment le pneu arrière pour aller de l'avant et je n'avais pas vraiment autant d'adhérence que lui. C'est la chose que je recherche pour [la course]."

Brad Binder a observé la Ducati de près Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

"Je pense que ma moto fait des choses incroyablement bien par rapport à l'an passé, mais on a besoin d'un peu d'aide en sortie de courbe et si on peut trouver ça, on pourra vraiment lutter."

Cette course a en tout cas été utile pour que KTM identifie les zones à améliorer sur sa moto : "Quand on fait autant de tours durant l'intersaison, on ne voit pas vraiment où se fait la différence. On voit le chrono final mais pas comment ils le font et où le temps se fait. Pour moi, ce que l'on fait bien en entrée de courbe était très net, la vitesse en courbe est incroyable, mais on doit faire mieux sur l'angle du pneu."

"[Le pilotage de la nouvelle moto] est plus naturel parce que je sens que j'ai un peu plus de marge au freinage et en entrée, ce qui est génial, c'est fantastique", a souligné Binder. "Si on peut continuer comme ça et en trouver un peu plus à l'accélération, je pense qu'on pourra aller loin."