Pramac a vu Jorge Martín progresser mentalement cet hiver

Jorge Martín a assuré avoir tiré les leçons de la saison 2023, au cours de laquelle il a été en lice pour le titre jusqu'à la dernière course mais a aussi payé certaines erreurs, qui relevaient parfois de la stratégie. Il a ainsi reconnu que sa volonté de terrasser la concurrence en Indonésie, où il menait avant de finir à terre, lui a coûté cher, et le même désir transparaissait dans son choix du pneu tendre en Australie, course dont il a longtemps occupé la première place pour finalement dégringoler dans la hiérarchie.

Au cours de l'hiver, Martín a ainsi travaillé dans le but d'entretenir sa condition physique mais aussi pour "progresser mentalement", un aspect sur lequel il se concentrait peu par le passé. L'équipe Pramac le soutient dans cette démarche et selon Gino Borsoi, l'Espagnol a gommé les dernières failles de son approche, devenant un prétendant au titre plus redoutable que jamais cette année.

"Jorge n'a pas de la pression, et encore moins de la part de l'équipe, aucunement", a assuré le team manager de Pramac dans une interview accordée à l'édition espagnole de Motorsport.com. "Il a progressé par rapport à 2023, il a beaucoup travaillé physiquement et mentalement. Je pense qu'il est devenu un Jorge qui couvre tous les aspects de la préparation, également sur un aspect, disons, mental."

"Physiquement, il était déjà super préparé l'an dernier et il manquait peut-être juste cette petite touche. Ensuite, il faudra voir si cette préparation apportera des résultats, mais nous sommes certains qu'il va faire mieux que l'an dernier, quand il a montré qu'il était le plus rapide de la catégorie et qu'il ne lui manquait que quelques détails, que nous sommes en train de peaufiner maintenant."

"Je le vois très calme, le résultat de dimanche a été très bon [au GP du Qatar], la totalité du week-end [aussi]. Il faut garder à l'esprit que c'est un Championnat du monde très long et qu'il ne faut faire aucune erreur."

Jorge Martín Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

"L'an dernier il avait commencé avec un bon samedi à Portimão, et il était resté sur un goût amer le dimanche [il avait perdu du temps dans un contact avec Marc Márquez puis chuté alors qu'il était dixième, ndlr]. Peut-être que s'il avait fini huitième ou neuvième, on aurait pris des points importants pour le classement final, ce qui lui aurait donné plus de marge dans sa lutte avec Pecco."

Le "silence" de Bagnaia, la méthode à suivre ?

L'approche de Martín tranche souvent avec celle de Bagnaia. Quand l'Espagnol semble immédiatement dans le coup et se montre régulièrement invincible en course sprint – un exercice taillé pour lui puisqu'il en a remporté dix sur les 20 déjà organisées en MotoGP, dont huit des neuf dernières – Bagnaia est, à l'inverse, souvent plus en retrait les deux premiers jours avant d'éclore le dimanche. Et le GP du Qatar a confirmé ce scénario, avec une domination de Martín le samedi et de l'Italien le dimanche.

"On gagne en silence !" a commenté Bagnaia. Faut-il voir dans cette formulation une référence au travail dans le garage Ducati ou une pique envers Martín ? Borsoi penche pour la première option et confie son désir de s'inspirer du travail que le double Champion du monde MotoGP parvient à faire entre la première séance du vendredi et la course du dimanche.

"Il n'y a pas de polémique, que ce soit avec Pecco ou avec l'équipe Ducati. Évidemment, et ils l'ont souvent montré, ils sont au rendez-vous le dimanche. C'est quelque chose que l'on doit étudier et dont on droit apprendre. La plupart du temps, ils débutent le week-end avec beaucoup de difficultés et quand le dimanche approche, ils font de mieux en mieux."

Jorge Martín Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

"C'est une chose que l'on doit comprendre parce qu'après un vendredi aussi difficile, ils arrivent à gagner la course. Si nous parvenons à le faire, avec les vendredis et samedis de Jorge, le dimanche on sera encore plus forts. L'autre option est de demander à la Dorna de supprimer le dimanche !"

À Losail, Bagnaia a justement adopté une meilleure approché que Martín pour la course principale. Vainqueur du sprint mais échaudé par la dégradation rapide de son pneu arrière, le Madrilène s'est montré très prudent, alors que son rival a immédiatement affiché son agressivité, passant de la quatrième à la première place en seulement quatre virages. Bagnaia a gagné et Martín a finalement dû se contenter de la troisième place, cependant Borsoi assume une stratégie décidée collectivement.

"On a dû être très prudents au début, on ne voulait pas attaquer dès le début. Or cet excès de prudence, dès le premier tour, l'a empêché de se battre avec Bagnaia. Pecco a pris un bon départ sans trop s'inquiéter du pneu et on a été très prudents. Je pense que c'est là que nous avons perdu nos chances de victoire."

VIDÉO - Le départ de folie de Bagnaia à Losail

"C'était une décision de l'équipe, nous l'avons envisagée le samedi après la course et le dimanche matin : on analyse les données de dégradation des pneus et à partir de là, on fait une projection", a ajouté Borsoi. "On savait que si l'on gardait le même rythme que dans le sprint, le pneu ne tiendrait pas."

"Le dimanche nous a montré que l'évaluation avait été bonne mais d'autres éléments sont entrés en jeu. Les courses du Moto3 et du Moto2 ont un peu modifié les projections de dégradation des pneus et c'est une chose dont nous devons tirer les enseignements parce que les Pirelli [utilisés dans les catégories inférieures à partir de cette année, ndlr] sont des pneus plus tendres qui laissent un grip différent par rapport aux Dunlop l'an dernier."

Propos recueillis par Germán Garcia Casanova