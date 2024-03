De novembre à mars : quelles performances d'un GP du Qatar à l'autre ?

Entre l'édition 2023 du GP du Qatar et celle de 2024, moins de quatre mois se sont écoulés. Une particularité qui met directement en lumière l'évolution des performances obtenue d'un stand à l'autre pendant l'intersaison. Et malgré les pincettes toujours de mise dans les comparaisons d'épreuves disputées dans des conditions différentes, force est de constater que la première manche de la nouvelle saison MotoGP, courue avec des machines à peine sorties des ateliers, a déjà permis à certains de réaliser un gain important...

Meilleures performances du week-end

En novembre dernier, Luca Marini enregistrait le nouveau record absolu de la piste de Losail en décrochant la pole position du Grand Prix. Moins de quatre mois plus tard, cette référence a déjà été battue, à nouveau par un pilote Ducati, à savoir Jorge Martín. Le gain dans ce court laps de temps a été de pratiquement une seconde.

Même nombre de tours et même vainqueur, avec le même constructeur : la comparaison est assez limpide concernant le temps total qu'il a fallu pour parcourir la distance du sprint. En 11 tours, le gain a été de 11"3 d'une édition à l'autre.

La course principale a quant à elle été raccourcie d'un tour après le problème technique rencontré par Raúl Fernández sur la grille de départ. Le temps total de course est donc difficilement comparable avec celui de novembre. Cependant, si l'on rallonge virtuellement l'épreuve d'un tour en se basant sur le temps établi par Pecco Bagnaia dans l'avant-dernier tour effectué, on peut estimer que le temps total aurait été abaissé d'une quinzaine de secondes en cas de course complète.

Pole position 2023 : 1'51"762 (L. Marini, Ducati) 2024 : 1'50"789 (J. Martín, Ducati) Temps du vainqueur sprint 2023 : 20'52"634 en 11 tours (J. Martín, Ducati) 2024 : 20'41"287 en 11 tours (J. Martín, Ducati) Temps du vainqueur GP 2023 : 41'43"654 en 22 tours (F. Di Giannantonio, Ducati) 2024 : 39'34"869 en 21 tours (P. Bagnaia, Ducati)

Performances par constructeur

Ducati :

Il y a quelque chose qui n'a pas varié d'un iota chez Ducati, c'est la position occupée : pole position, victoire du sprint et victoire de la course principale, le jackpot est bien là. On l'a vu, la marque a abaissé de presque une seconde pleine son meilleur temps du week-end. Par contre, en vitesse de pointe, elle a affiché 1,2 km/h de moins au compteur, un recul que l'on n'observe pas chez les autres constructeurs.

Meilleur temps 2023 : 1'51"762 (L. Marini) 2024 : 1'50"789 (J. Martín) Meilleure V-max 2023 : 356,4 km/h (J. Zarco) 2024 : 357,6 km/h (E. Bastianini) Meilleure position sur la grille 2023 : 1er (L. Marini) 2024 : 1er (J. Martín) Meilleur classement sprint 2023 : 1er (J. Martín) 2024 : 1er (J. Martín) Meilleur classement course 2023 : 1er (F. Di Giannantonio) 2024 : 1er (P. Bagnaia)

Nouveau record de la piste pour Jorge Martín, avec la Ducati. Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

KTM :

Avec 1"8 de gain dans son meilleur chrono du week-end et 4,8 km/h d'amélioration de sa vitesse de pointe, KTM sort du lot après ce premier Grand Prix de la saison. C'est d'ailleurs la seule marque à avoir touché les 360 km/h, et ce n'est pas si anodin : à Losail, cette barre n'avait jusqu'à présent été dépassée qu'une seule fois dans le cadre d'un Grand Prix, avec les 362,4 km/h enregistrés par la Ducati de Zarco en 2021. Quant aux résultats bruts, ils sont eux aussi en très nette amélioration.

Meilleur temps 2023 : 1'52"729 (B. Binder) 2024 : 1'50"913 (B. Binder) Meilleure V-max 2023 : 355,2 km/h (B. Binder) 2024 : 360,0 km/h (J. Miller) Meilleure position sur la grille 2023 : 10e (B. Binder) 2024 : 4e (B. Binder) Meilleur classement sprint 2023 : 7e (B. Binder) 2024 : 2e (B. Binder) Meilleur classement course 2023 : 5e (B. Binder) 2024 : 2e (B. Binder)

Jack Miller a explosé les compteurs en vitesse de pointe avec la KTM ! Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

Aprilia :

Chez Aprilia, le gain sur le tour a été de 1"3 entre novembre et mars, et celui de la vitesse de pointe a été de 2,4 km/h. La marque a aussi obtenu une place en première ligne et dans le trio de tête du sprint, une première pour elle, avant de marquer le pas dans la course longue.

Meilleur temps 2023 : 1'52"175 (M. Viñales) 2024 : 1'50"872 (A. Espargaró) Meilleure V-max 2023 : 354,0 km/h (M. Viñales, A. Espargaró) 2024 : 356,4 km/h (M. Viñales) Meilleure position sur la grille 2023 : 8e (M. Viñales) 2024 : 2e (A. Espargaró) Meilleur classement sprint 2023 : 6e (M. Viñales) 2024 : 3e (A. Espargaró) Meilleur classement course 2023 : 4e (M. Viñales) 2024 : 8e (A. Espargaró)

Aleix Espargaró a mis Aprilia en valeur samedi. Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

Yamaha :

Entre les deux éditions du Grand Prix du Qatar, Yamaha a obtenu un gain au tour de six dixièmes, auquel s'ajoute une amélioration de 1,2 km/h sur sa V-max du week-end. Systématiquement portés par Fabio Quartararo, les meilleurs résultats opèrent en revanche un recul net.

Meilleur temps 2023 : 1'52"524 (F. Quartararo) 2024 : 1'51"918 (F. Quartararo) Meilleure V-max 2023 : 354,0 km/h (F. Quartararo) 2024 : 355,2 km/h (F. Quartararo) Meilleure position sur la grille 2023 : 13e (F. Quartararo) 2024 : 16e (F. Quartararo) Meilleur classement sprint 2023 : 8e (F. Quartararo) 2024 : 12e (F. Quartararo) Meilleur classement course 2023 : 7e (F. Quartararo) 2024 : 11e (F. Quartararo)

Fabio Quartararo toujours net leader chez Yamaha. Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

Honda :

L'amélioration du meilleur temps de Honda sur l'ensemble du week-end est comparable à celle obtenue par Yamaha, quoiqu'un peu plus faible. La V-max, elle, n'a pas bougé. Et comme sa rivale directe, la marque japonaise a vu ses résultats faiblir.

Meilleur temps 2023 : 1'52"103 (M. Márquez) 2024 : 1'51"537 (J. Zarco) Meilleure V-max 2023 : 355,2 km/h (J. Mir) 2024 : 355,2 km/h (J. Zarco, L. Marini) Meilleure position sur la grille 2023 : 7e (M. Márquez) 2024 : 13e (J. Zarco) Meilleur classement sprint 2023 : 11e (M. Márquez) 2024 : 15e (J. Mir) Meilleur classement course 2023 : 11e (M. Márquez) 2024 : 12e (J. Zarco)